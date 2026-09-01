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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

استاندار بوشهر: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اولویت مدیریت استان است

استاندار بوشهر: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اولویت مدیریت استان است

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر نقش همراهی مردم در پیشرفت استان گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا، در اولویت مدیریت استان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران، موفقیت‌های حاصل‌شده در عرصه‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را نتیجه مستقیم همدلی، همکاری، صبوری و همراهی مردم دانست و بر ضرورت تلاش مضاعف برای پاسخگویی به مطالبات آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در موفقیت مسئولان اظهار داشت: موفقیت هر مدیر و خدمتگزاری، برخاسته از همکاری، همدلی و هم‌افزایی جامعه است و مردم استان بوشهر به دلیل نجابت و صبوری، حقیقتاً نمونه هستند.

استاندار بوشهر افزود: اعتماد و همکاری متقابل میان مردم، نخبگان، دانشگاهیان، فرهنگیان، کشاورزان، فعالان اقتصادی و اجتماعی و مسئولان، بستر پیشرفت و توسعه استان را فراهم می‌کند.

زارع با اشاره به همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی و مدیران استان و شهرستان‌ها گفت: همه مجموعه‌ها با هدف مشترک حل مسائل و مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان گام برمی‌دارند.

بوشهر آماده سرمایه‌گذاری است

وی با تأکید بر وضعیت مناسب نظم و امنیت در استان خاطرنشان کرد: آمارها نشان‌دهنده شرایط خوب استان و آمادگی بوشهر برای سرمایه‌گذاری در همه شهرستان‌هاست.

استاندار بوشهر در تشریح رویکرد مدیریت استان در اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: اولویت اصلی ما تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است؛ از جمله سدها، بیمارستان‌ها، مدارس، بزرگراه‌ها، سالن‌های ورزشی و طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند و مردم در انتظار تکمیل و بهره‌برداری از آنها هستند.

وی ادامه داد: منابع و ظرفیت‌های موجود باید به گونه‌ای مدیریت شود که پروژه‌های دارای اولویت و طرح‌هایی که بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی مردم دارند، سریع‌تر به نتیجه برسند.

قدردانی از کادر درمان و جامعه آموزشی

زارع با تقدیر از کادر درمان استان، تلاش‌های پزشکان و پرستاران را نمونه‌ای برجسته از ایثار و فداکاری دانست و گفت: مجاهدت کادر درمان استان، به‌ویژه در ایام بحرانی جنگ تحمیلی اخیر، شایسته قدردانی است.

وی همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول مهرماه، بر آمادگی کامل محیط‌های آموزشی برای میزبانی از دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد و معلمان و اساتید را از اقشار فرهیخته و تأثیرگذار در اعتلای استان دانست.

استاندار بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه مردم استان شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: با توجه به مشکلاتی که مردم استان در اثر جنگ و شرایط دشوار اقتصادی متحمل شده‌اند، باید از همه فرصت‌ها برای کاهش دغدغه‌های آنان استفاده کنیم.

زارع افزود: ارتباط مستقیم با مردم از طریق ظرفیت‌هایی همچون میزهای خدمت، فرصت مناسبی برای شنیدن بی‌واسطه مطالبات و مشکلات مردم است و باید با تلاش بیشتر در مسیر رفع این مشکلات گام برداریم. به آینده بهتر مردم استان امیدوار هستم.

کد مطلب 6934790

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