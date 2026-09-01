به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران، موفقیت‌های حاصل‌شده در عرصه‌های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را نتیجه مستقیم همدلی، همکاری، صبوری و همراهی مردم دانست و بر ضرورت تلاش مضاعف برای پاسخگویی به مطالبات آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در موفقیت مسئولان اظهار داشت: موفقیت هر مدیر و خدمتگزاری، برخاسته از همکاری، همدلی و هم‌افزایی جامعه است و مردم استان بوشهر به دلیل نجابت و صبوری، حقیقتاً نمونه هستند.

استاندار بوشهر افزود: اعتماد و همکاری متقابل میان مردم، نخبگان، دانشگاهیان، فرهنگیان، کشاورزان، فعالان اقتصادی و اجتماعی و مسئولان، بستر پیشرفت و توسعه استان را فراهم می‌کند.

زارع با اشاره به همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، نیروهای مسلح، شوراهای اسلامی و مدیران استان و شهرستان‌ها گفت: همه مجموعه‌ها با هدف مشترک حل مسائل و مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان گام برمی‌دارند.

بوشهر آماده سرمایه‌گذاری است

وی با تأکید بر وضعیت مناسب نظم و امنیت در استان خاطرنشان کرد: آمارها نشان‌دهنده شرایط خوب استان و آمادگی بوشهر برای سرمایه‌گذاری در همه شهرستان‌هاست.

استاندار بوشهر در تشریح رویکرد مدیریت استان در اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: اولویت اصلی ما تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است؛ از جمله سدها، بیمارستان‌ها، مدارس، بزرگراه‌ها، سالن‌های ورزشی و طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند و مردم در انتظار تکمیل و بهره‌برداری از آنها هستند.

وی ادامه داد: منابع و ظرفیت‌های موجود باید به گونه‌ای مدیریت شود که پروژه‌های دارای اولویت و طرح‌هایی که بیشترین اثر را بر کیفیت زندگی مردم دارند، سریع‌تر به نتیجه برسند.

قدردانی از کادر درمان و جامعه آموزشی

زارع با تقدیر از کادر درمان استان، تلاش‌های پزشکان و پرستاران را نمونه‌ای برجسته از ایثار و فداکاری دانست و گفت: مجاهدت کادر درمان استان، به‌ویژه در ایام بحرانی جنگ تحمیلی اخیر، شایسته قدردانی است.

وی همچنین با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول مهرماه، بر آمادگی کامل محیط‌های آموزشی برای میزبانی از دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد و معلمان و اساتید را از اقشار فرهیخته و تأثیرگذار در اعتلای استان دانست.

استاندار بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه مردم استان شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: با توجه به مشکلاتی که مردم استان در اثر جنگ و شرایط دشوار اقتصادی متحمل شده‌اند، باید از همه فرصت‌ها برای کاهش دغدغه‌های آنان استفاده کنیم.

زارع افزود: ارتباط مستقیم با مردم از طریق ظرفیت‌هایی همچون میزهای خدمت، فرصت مناسبی برای شنیدن بی‌واسطه مطالبات و مشکلات مردم است و باید با تلاش بیشتر در مسیر رفع این مشکلات گام برداریم. به آینده بهتر مردم استان امیدوار هستم.