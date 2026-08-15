استاندار کرمانشاه: کالاهای اساسی بلاتکلیف در مرز فوری تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار و شورای آرد و نان استان، با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی صرفاً موضوعی اقتصادی نیست، بلکه یکی از ابعاد مهم امنیت ملی است و همه دستگاهها باید در تصمیمگیری و اجرای برنامهها حساسیت و سرعت لازم را داشته باشند.
وی افزود: هرگونه کوتاهی در تأمین کالاهای اساسی، تأخیر در پرداخت مطالبات یا ضعف در نظارت بر بازار، فراتر از یک خطای اداری است و میتواند امنیت و آرامش جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، چراکه تصمیمهای مسئولان مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارد.
استاندار کرمانشاه «تضمین موجودی کالا» و «نظارت بر بازار» را دو اولویت اصلی استان عنوان کرد و گفت: نباید اجازه دهیم کمبودی در بازار احساس شود و پس از اطمینان از موجودی، باید افزایش قیمتها نیز مدیریت شود تا فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد نشود.
حبیبی با تأکید بر اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار باید محل رفع موانع باشد، تصریح کرد: هنر مدیریتی این است که گلوگاهها شناسایی و برطرف شوند و جلسات نباید صرفاً به بیان مشکلات و ارائه گزارش اختصاص داشته باشد.
وی درباره کالاهای اساسی موجود در مرزهای استان گفت: باید میزان کالاهای موجود در بازارچهها و مرزها و همچنین کالاهای بلاتکلیف دقیقاً مشخص شود و دستگاههایی که در تعیین تکلیف آنها کوتاهی کردهاند نیز شناسایی شوند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: دستگاههایی مانند سازمان غذا و دارو، اداره استاندارد و گمرک باید با توجه به شرایط کشور، روند بررسی و تعیین تکلیف کالاهای اساسی را تسریع کنند و اگر فرآیندی پنج روز زمان میبرد، برای کاهش آن به چهار روز و اگر چهار روز است، برای کاهش آن به سه روز تلاش شود.
حبیبی افزود: در ورود کالاهای اساسی باید هم دقت و هم سرعت عمل داشته باشیم، زیرا تأخیر در تعیین تکلیف این کالاها میتواند بر موجودی بازار و آرامش مردم اثرگذار باشد.
وی با اشاره به محموله برنج موجود در مرز، دستور داد این موضوع در همین هفته تعیین تکلیف شود و گفت: برنج باید بهصورت تخصصی و آزمایشگاهی بررسی شود؛ اگر سالم و مطابق استانداردهای بهداشتی است، اجازه ورود آن داده شود و اگر مشکل دارد، برگشت داده شود.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: تعیین تکلیف چنین موضوعی نباید نیازمند ورود مراجع متعدد و طولانی شدن فرآیند اداری باشد و دستگاه تخصصی باید نظر صریح و قطعی خود را اعلام کند.
حبیبی همچنین بر استفاده از ظرفیت آزمایشگاههای همکار در صورت کمبود نیروی انسانی، تجهیزات یا ظرفیت آزمایشگاهی دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: نباید بررسی کالاها به دلیل کمبود امکانات متوقف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کالابرگ، خواستار رفع فوری مشکلات برخی شهروندان، بهویژه زائران اربعین شد و افزود: دستگاههای مسئول باید با جدیت وارد عمل شوند و نحوه اصلاح اطلاعات و مراجعه به سامانهها را به مردم آموزش دهند تا بتوانند از کالابرگ خود استفاده کنند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر در بازار تخلف یا کوتاهی رخ دهد، باید در سریعترین زمان ممکن با آن برخورد شود و نمیتوان رسیدگی به تخلفات را به چند روز بعد موکول کرد، چراکه تأخیر در برخورد میتواند مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد کند.
حبیبی همچنین بر برخورد قاطع با اخلالگران بازار تأکید کرد و گفت: کسانی که در حوزه بازار اخلال ایجاد میکنند، کمکاری یا اهمال دارند و مرتکب تخلف میشوند، باید سریع شناسایی و بدون اغماض با آنها برخورد شود.
وی در ادامه بر تکمیل زنجیرههای تولید بهویژه در حوزه مرغ و گوشت تأکید کرد و گفت: افزایش هزینههای تولید ناشی از شرایط جهانی، جنگ و تحریم ضرورت تکمیل زنجیرههای تولید را بیشتر کرده است و هرچه این زنجیرهها منسجمتر باشند، هزینه تولید کاهش یافته و محصول با قیمت مناسبتری به مصرفکننده عرضه میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت برنامهریزی پایدار برای جوجهریزی اظهار کرد: نباید فقط برای دو یا سه ماه برنامهریزی کنیم، بلکه باید با نگاه بلندمدت جوجهریزی را مدیریت کنیم تا در تأمین مرغ مورد نیاز استان با نگرانی و دلهره مواجه نشویم.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از جهاد کشاورزی و شرکت غله استان گفت: با وجود شرایط موجود و تأخیر در پرداخت مطالبات، میزان تحویل گندم در استان نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این افزایش نشاندهنده عزم کشاورزان برای افزایش تولید و نتیجه حمایتهای دولت و مجموعه جهاد کشاورزی است و وظیفه ماست که با جدیت پرداخت مطالبات گندمکاران را پیگیری کنیم.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: طبق آخرین گزارش، مبلغ قابل توجهی از طریق سازمان هدفمندی یارانهها در اختیار بانک قرار گرفته تا مطالبات گندمکاران پرداخت شود و امیدواریم سهم استان نیز قابل توجه باشد و کشاورزان هرچه سریعتر بهای گندم تحویلی خود را دریافت کنند.
حبیبی همچنین آبزیپروری را یکی از ظرفیتهای مهم استان در حوزه امنیت غذایی و اشتغال دانست و گفت: این بخش میتواند در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه نقش مؤثری داشته باشد و کرمانشاه ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه آبزیپروری دارد.
وی با اشاره به هدفگذاری تولید ۳۰ هزار تن محصولات آبزی در استان تصریح کرد: با توان مدیریتی مجموعه شیلات، همراهی دستگاههای اجرایی، ظرفیتهای جغرافیایی و آبوهوایی استان و همکاری آب منطقهای، تحقق این هدف امکانپذیر است.
استاندار کرمانشاه خواستار برگزاری منظم جلسات تخصصی آبزیپروری ذیل کارگروه امنیت غذایی شد و افزود: باید ظرفیتهای موجود شناسایی و با هماهنگی دستگاههای مختلف برای توسعه این بخش به کار گرفته شود.
حبیبی در پایان با تأکید بر ضرورت میدانی بودن گزارشهای دستگاههای اجرایی گفت: گزارشها باید واقعی و مبتنی بر مشاهدات کف میدان باشند و مسئولان باید ببینند در بازار و سفره مردم چه اتفاقی رخ میدهد؛ نمیتوان صرفاً به گزارشهای کاغذی اکتفا کرد.
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