انصاف دوست: فقط وعده شنیدیم/حمایتی ندیدیم

محمد انصاف دوست، رئیس هیئت تکواندو استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این استان طی سالهای اخیر همواره یکی از قطبهای اصلی تکواندوی کشور بوده است، گفت: البرز نه تنها در بخش قهرمانی، بلکه در حوزه فرهنگی نیز جزو هیئتهای برتر کشور محسوب میشود و ورزشکاران این استان در تمامی ردههای سنی و در هر دو بخش بانوان و آقایان همواره روی سکوهای مسابقات ملی قرار گرفتهاند.
وی در ادامه اظهار کرد: هیئت تکواندو استان البرز طی سالهای اخیر چندین مرتبه عنوان هیئت برتر فرهنگی کشور را کسب کرده و از نظر فنی نیز همواره جزو موفقترین هیئتهای تکواندوی ایران بوده است.
انصاف دوست افزود: شاید بتوان گفت البرز تنها استانی است که در تمامی رقابتهای کشوری، در ردههای مختلف سنی، همواره یکی از سکوهای اول تا چهارم را در اختیار داشته است؛ افتخاری که هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان تداوم داشته است.
رئیس هیئت تکواندو استان البرز ادامه داد: در تمامی اعزامهای برونمرزی نیز همواره حداقل دو تا سه نماینده از استان البرز در ترکیب تیمهای ملی حضور داشتهاند و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای تکواندوی استان در سطح ملی و بینالمللی است.
قهرمانان دیده نمیشوند
انصافدوست با قدردانی از نگاه مثبت مجتبی عبداللهی استاندار البرز به حوزه ورزش اظهار کرد: از زمانی که استاندار به ظرفیتهای تکواندوی استان توجه ویژهای نشان داد، حمایتهایی نیز از این رشته صورت گرفت که جای قدردانی دارد.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری و شورای شهر کرج گفت: انتظار ما از مدیریت شهری بسیار بیشتر است، اما تاکنون حمایت مؤثری از ورزش قهرمانی و قهرمانان تکواندو مشاهده نکردهایم.
رئیس هیئت تکواندو استان البرز افزود: حتی در سادهترین موضوعات مانند نصب بنر برای استقبال از قهرمانان نیز همکاری لازم صورت نمیگیرد، در حالی که این ورزشکاران با کسب مدالهای ملی و بینالمللی برای کشور و استان افتخارآفرینی میکنند.
وی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران البرزی خاطرنشان کرد: نخستین مدال طلای جهانی تکواندوی ایران در سال ۱۴۰۵ و در اوج شرایط جنگی توسط یک ورزشکار البرزی به دست آمد، اما این موفقیت آنگونه که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت و بسیاری از قهرمانان ما بدون کوچکترین مراسم استقبال یا تجلیل به خانههای خود بازمیگردند.
وعده سه میلیاردی مدیریت شهری که هرگز محقق نشد
انصافدوست با اشاره به برخی وعدههای حمایتی مدیریت شهری کرج اظهار کرد: برای برگزاری یکی از مسابقات، وعده اختصاص سه میلیارد تومان به هیئت تکواندو داده شد و حتی اطلاعرسانی گستردهای نیز درباره آن انجام گرفت، اما در نهایت این وعده عملی نشد و هیچ کمکی به هیئت پرداخت نشد.
تعامل مناسب با ادارهکل ورزش و جوانان البرز
رئیس هیئت تکواندو استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان قدردانی کرد و گفت: عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان البرز را مثبت ارزیابی میکنم و معتقدم ایشان هم از نظر سلامت کاری و هم از لحاظ مدیریتی عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
وی افزود: شاید برخی شرایط مدیریتی موجب شده در مقاطعی از انگیزه مجموعه کاسته شود، اما در مجموع تعامل ادارهکل ورزش و جوانان با هیئت تکواندو مناسب بوده و این همکاری در پیشبرد برنامههای هیئت نقش مؤثری داشته است.
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