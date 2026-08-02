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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

ادامه رایزنی‌ عراقچی با مقامات عربستان و پاکستان

ادامه رایزنی‌ عراقچی با مقامات عربستان و پاکستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی های مستمر، با مقامات عربستان سعودی و پاکستان گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در ادامه رایزنی های مستمر و طی دومین تماس تلفنی در ۲۴ ساعت گذشته با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، آخرین روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

طرفین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و راهکارهای سیاسی در این مسیر تاکید کردند.

کد مطلب 6906803

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