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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

الزیدی: ۳۰ سپتامبر زمان نهایی خروج نیروهای ائتلاف از عراق است

الزیدی: ۳۰ سپتامبر زمان نهایی خروج نیروهای ائتلاف از عراق است

نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه ضمن دعوت از ماکرون برای سفر به بغداد، اعلام کرد: ۳۰ سپتامبر آتی زمان نهایی خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق تلفنی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره روابط دوجانبه میان بغداد و پاریس و راه‌های توسعه آن و تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی شماری از پرونده‌ها و مسائل دارای اهمیت مشترک و در راس آن همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در عراق و فرصت‌های موجود در برابر شرکت‌های فرانسوی رایزنی صورت گرفت.

دو طرف همچنین درباره تحولات اوضاع منطقه و تلاش‌های مشترک جاری برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند.

نخست وزیر عراق به اهمیت روابط عراق و فرانسه اشاره و از ماکرون برای سفر به عراق دعوت به عمل آورد و خواستار همکاری مشترک برای ایجاد شراکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار میان دو کشور در راستای تحقق منافع مشترکشان شد.

وی بر تداوم تلاش دولت برای تقویت ثبات و تبدیل عراق به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در منطقه با توجه به داشتن منابع مهم و موقعیت تاثیرگذار آن که خطوط تجارت بین‌المللی را به یکدیگر پیوند می‌دهند، تاکید کرد.

نخست وزیر عراق در ادامه بر اهتمام کشورش به ایجاد روابط متوازن با کشورهای همسایه و عدم اجازه برای استفاده از اراضی عراق در راستای تهدید امنیت آنها تاکید و به حفظ امنیت عراق و حاکمیت و منافع ملت آن اشاره کرد.

نخست وزیر عراق در ادامه بر اهمیت روی آوردن به گفتگو در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

الزیدی اعلام کرد: ۳۰ سپتامبر آتی زمان نهایی خروج نیروهای ائتلاف از عراق است و پایان ماموریت ائتلاف زمینه گسترده‌تری را برای عراق در راستای تمرکز بر تلاش‌های خود به منظور سازندگی، توسعه و تقویت رشد اقتصادی و تحقق رفاه برای ملت عراق فراهم می‌کند.

از طرفی دیگر رئیس جمهور فرانسه از اقداماتی که دولت عراق اتخاذ کرده است قدردانی و بر حمایت پاریس از تلاش‌های عراق در مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات اقتصادی و تداوم حمایت فرانسه از عراق در زمینه مبارزه با تروریسم و تقویت توانمندی‌های نیروهای مسلح عراق تاکید کرد.

کد مطلب 6911356

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