خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مراسم اربعین حسینی (ع) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مذهبی جهان، هر ساله میلیون‌ها زائر را از سراسر ایران و دیگر کشورها به سوی کربلای معلی روانه می‌کند.

استان لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم مرز بودن با مهران در استان ایلام، یکی از مسیرهای اصلی عبور زائران است و نقش کلیدی در ارائه خدمات به آنان دارد.

تردد ۵۱ درصد زائران اربعین از جاده‌های لرستان

حمید کشکولی دبیر ستاد اربعین لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ستاد اربعین استان لرستان خوشبختانه تمهیدات لازم را برای سفر زائران اربعین به دستور مدیریت ارشد لرستان اتخاذ کرده است.

وی با بیان اینکه لرستان محل عبور خیل عظیم زائران اربعین حسینی (ع) است، عنوان کرد: برابر آماری که کمیته حمل‌ونقل در ستاد اربعین حسینی (ع) اداره کل راهداری، ۵۱ درصد از تردد زائران اربعین در استان لرستان است.

دبیر ستاد اربعین لرستان، گفت: آنهایی که می‌خواهند از مرز چزابه عبور کنند و آنهایی که می‌خواهند از مرز خارج شوند، از استان لرستان تردد می‌کنند و عبور می‌کنند.

خدمات‌رسانی ۱۲۷ موکب لرستان به زائران اربعین

کشکولی با اشاره به اینکه این امر می‌طلبید که ما برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم، افزود: در این راستا جلسات ستاد اربعین به ریاست استاندار لرستان تشکیل شد.

وی با تأکید بر اینکه به دستور مدیریت ارشد استان، همه دستگاه‌های اجرایی لرستان، همه امکانات خود را در اختیار ستاد اربعین برای پشتیبانی قرار دادند، افزود: در مجموع حدود ۱۲۷ موکب را در سطح استان، مرز مهران و در کشور عراق داریم.

دبیر ستاد اربعین لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه الان ۳۳ موکب لرستان در کشور عراق فعال هستند، گفت: این موکب‌ها در کربلا، نجف، کوت، سامرا، حله و کاظمین در حال پذیرایی از زائران اربعین هستند.

کشکولی، بیان داشت: این موکب‌ها از تمام شهرستان‌های لرستان هستند و به همه زائران اربعین در کشور عراق خدمات‌رسانی می‌کنند.

لرستان معین استان ایلام در خدمت‌رسانی به زائران اربعین

وی با تأکید بر اینکه ما الان در موج دوم سفر اربعین هستیم، تصریح کرد: جاده‌های لرستان پر حجم و پر تردد هستند.

دبیر ستاد اربعین لرستان با بیان اینکه خوشبختانه پلیس‌راه لرستان هم در سطح جاده‌های استان حضور فعالی دارند، گفت: موج اول سفر اربعین در حال پایان است و موج دوم این سفر آغاز شده است و زائران برای روز اربعین در حال حرکت به سمت کشور عراق هستند.

کشکولی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مرز خروجی اکثر لرستانی‌ها به سمت کشور عراق، مهران است، عنوان کرد: برابر دستور ستاد مرکزی اربعین کشور، لرستان، معین استان ایلام است.

وی تصریح کرد: باتوجه‌به اینکه هوا گرم است و چند روزی هم به اربعین باقی‌مانده است، درخواست ما از هم استانی‌های عزیز این بوده که سفر را به‌روز آخر موکول نکنند.

دبیر ستاد اربعین لرستان با بیان اینکه هم استانی‌های عزیز سفر را کوتاه انجام دهند، از همین امروز حرکت کنند تا ظرف دو تا سه روز در کشور عراق حضور پیدا کنند و برگردند، عنوان کرد: همه زائران عزیز اربعین همه باید «سماح» ثبت‌نام کنند.

زائران اربعین باید در سامانه ثبت‌نام کنند

کشکولی با تأکید بر اینکه تا کنون ۴۳ هزار نفر از هم استانی‌های عزیز در سامانه «سماح» ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: زائران اربعین باید در این سامانه ثبت‌نام کنند، پاسپورت داشته باشند و بتوانند با این ثبت‌نام از مرز خارج شوند.

وی تصریح کرد: آنهایی که ثبت‌نام می‌کنند، ۲۴ ساعت بعد می‌توانند به بانک‌های عامل برای گرفتن ارز مراجعه کنند.

دبیر ستاد اربعین لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه زائران اربعین پس از ثبت‌نام در سامانه، می‌توانند ۲۰۰ هزار دینار عراقی را با برگه ثبت‌نام، کپی پاسپورت و کد رهگیری می‌توانند از بانک‌ها دریافت کنند، گفت: با این امر هم زائران بیمه می‌شوند و هم هنگام خروج از کشور دیگر مشکلی برایشان پیش نمی‌آید.

مهمان‌نوازی لرستانی‌هابه‌وقت اربعین

کشکولی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر حدود چهارهزار نفر جوان داوطلب در سطح استان، درحال‌خدمت به زائران اربعین هستند، گفت: در سطح استان حدود ۸۰ موکب دارای پروانه فعال داریم که درحال‌خدمت رسانی به زائران اربعین هستند.

وی تصریح کرد: همچنین حدود ۱۰۰ موکب خودجوش در سطح استان داریم که ثبت‌نام نکرده‌اند و به‌صورت کاملاً مردمی درحال‌خدمت رسانی به زائران اربعین هستند.

دبیر ستاد اربعین لرستان، افزود: مردم لرستان باتوجه‌به فرهنگ غنی مهمان‌نوازی که دارند، زائران را به خانه‌های خود دعوت می‌کنند و از آنها پذیرایی می‌کنند. حتی برخی از مردم خودشان در موکب می‌خوابند و از زائران می‌خواهند که به خانه‌هایشان بروند استراحت کنند.

کشکولی با تأکید بر اینکه ما به‌عنوان دولت تنها نقش هماهنگ‌کننده داریم، گفت: همه این موکب‌ها خوشبختانه خودجوش هستند، هم آنهایی که پروانه دارند، هم آنهایی که خودجوش فعالیت دارند.

وی با اشاره به پذیرایی مردم روستاهای لرستان با غذاهای محلی از زائران اربعین، گفت: مردم به‌صورت خودجوش و کاملاً داوطلبانه از زائران اربعین پذیرایی می‌کنند.