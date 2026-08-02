به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه آیتالله شیخ فضلالله نوری، پرچمدار مشروطه مشروعه و بنیانگذار اصل مترقی نظارت شرعی بر قوانین مجلس، تجمع گسترده و پرشور مردم ولایتمدار و انقلابی تنگ ارم شنبه شب، در فضایی سرشار از معنویت و شور انقلابی برگزار شد.
بخشدار ارم در این مراسم که با حضور پرشکوه اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، روحانیت معزز، فرماندهان انتظامی و بسیج ، شهردار تنگ ارم و جمعی از مسئولان محلی همراه بود، ، به تبیین ابعاد تاریخی، سیاسی و اعتقادی نهضت مشروطه و درسهای عبرتآموز آن برای جامعه امروز ایران پرداخت.
ریشه انحراف مشروطه، تقلید سطحی از غرب و غفلت از مبانی اسلامی بود
سید حسین جعفری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شیخ فضلالله نوری و همه شهدای راه حق و حقیقت ، با تشریح فضای سیاسی و اجتماعی ایران در اواخر عهد قاجار اظهار کرد: در آن مقطع حساس تاریخی، سه جریان عمده شامل دانشجویان اعزامی به فرنگ، تجار و بازرگانانی که مراودات اقتصادی گسترده با غرب داشتند و همچنین آقازادگان وابسته به دربار که غالباً برای تفریح و تحصیل به اروپا سفر میکردند، پس از مشاهده ظواهر پیشرفت و ترقی ناشی از انقلاب صنعتی در اروپا، دچار نوعی شیفتگی و مرعوبیت سطحی نسبت به تمدن غربی شدند.
بخشدار ارم با تحلیل ریشههای فکری این جریان افزود: این گروهها بدون درک عمیق از مبانی فلسفی، فرهنگی و دینی تمدن اسلامی و بدون توجه به هویت غنی ایرانی-اسلامی، به این تحلیل غلط و خطرناک رسیدند که تنها راه نجات ایران از عقبماندگیها، الگوبرداری سطحی و تقلید صِرف از الگوی توسعه غربی مبتنی بر سکولاریسم و جدایی دین از عرصه سیاست و حکومت است.
وی گفت: این نگاه، زمینهساز اصلی انحراف مسیر اصیل مشروطهخواهی مردم ایران که خواسته اولیه آنان عدالتخانه بود، از مسیر مشروطه مشروعه به سمت استبداد روشنفکری و غربگرایی شد.
شیخ فضلالله نوری، منادی مشروطه مشروعه و معمار نظارت فقها
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از مقام والای آیتالله شیخ فضلالله نوری، او را یکی از برجستهترین رهبران انقلاب مشروطه و منادی شجاع مشروطه مشروعه در برابر مشروطه غربگرا و استعماری خواند و تصریح کرد: این عالم مجاهد و روشنبین، با درایت، آیندهنگری و شجاعت کمنظیر خود، خطر نفوذ تفکرات سکولار، ضد دینی و لیبرالیستی در بدنه نهضت مشروطه را به خوبی تشخیص داد و با تمام توان در برابر آن ایستادگی کرد.
وی با اشاره به مهمترین ابتکار تاریخی این شهید والامقام خاطرنشان کرد: افتخار بزرگ و ماندگار شیخ فضلالله نوری، بنیانگذاری متمم قانون اساسی مشروطه و گنجاندن اصلی مترقی، تاریخی و افتخارآمیز در آن بود که بر اساس آن، مصوبات مجلس شورای ملی برای قانونی شدن، ضرورتاً باید به تأیید پنج تن از فقهای جامعالشرایط شیعه میرسید.
وی گفت: این ابتکار حکیمانه، در حقیقت نخستین گام عملی و حقوقی برای تحقق حاکمیت ارزشهای الهی در نظام قانونگذاری ایران و تضمینی برای اسلامی ماندن قوانین کشور بود.
بخشدار ارم سپس با تأکید بر پیوند عمیق و ناگسستنی تاریخ مشروطه با نظام جمهوری اسلامی، این ابتکار شیخ شهید را زمینهساز شکلگیری یکی از مهمترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: همان دغدغه و اندیشه بلندی که شیخ فضلالله نوری برای صیانت از شرع مقدس در برابر قوانین بشری داشت، سالها بعد با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به بار نشست و در قالب اصلی مترقیتر و جامعتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی شد.
وی گفت: اصل نظارت فقها بر مصوبات مجلس که شهید نوری برای نخستین بار آن را فریاد زد و جان خود را بر سر آن نهاد، زمینهساز تاریخی و فکریِ بیبدیلی برای تولد و تشکیل شورای نگهبان به عنوان پاسدار شرع و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران شد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان امروز، ثمره همان مجاهدتها و تضمینی برای اسلامی ماندن قوانین و حرکت کشور در مسیر شریعت و عدالت است.
وی با تأکید بر تداوم این خط نورانی در تاریخ معاصر ایران گفت: این تفکر اصیل، توسط بزرگمرد تاریخ اسلام و ایران، حضرت امام خمینی (ره) ادامه یافت و با تدوین نظریه مترقی و حکیمانه ولایت فقیه، به صورت کامل، جامع و نظاممند در ساختار نظام جمهوری اسلامی نهادینه شد و امروز به دست توانا و با کفایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مسیر هدایت، عزت و اقتدار کشور را روشن میسازد.
عبرت بزرگ از سرانجام تلخ مشروطه؛ تفرقه، بزرگترین سلاح دشمن
جعفری در ادامه به آسیبشناسی عوامل شکست انقلاب مشروطه پرداخت و با اشاره به نقش مخرب و خائنانه استعمار پیر در آن برهه تاریخی تصریح کرد: بزرگترین و تلخترین عبرت از سرانجام انقلاب مشروطه، مشاهده نتیجه شوم تفرقه و اختلاف است. روباه پیر استعمار، انگلستان خبیث، که همواره از وحدت، انسجام و بیداری ملتها بیمناک بوده است، با طراحی پروژه نفوذ، تفرقهافکنی و دوقسمتی کردن صفوف مشروطهخواهان، میان آنان اختلاف افکند و زمینه شکست و انحراف این نهضت عظیم مردمی را فراهم ساخت.
وی گفت: مشروطهای که با شعارهای آزادی، عدالت و استقلال آغاز شد، در نهایت به دلیل غفلت از دین و گسست در وحدت ملی، به استبداد سیاه رضاخانی منتهی شد.
وفاق ملی؛ سد آهنین در برابر فتنههای نوین دشمنان
سید حسین جعفری در بخش پایانی و راهبردی سخنان خود، ضمن اشاره هوشمندانه به شعار دولت وفاق ملی، آن را یک راهبرد حیاتی، هوشمندانه و کاملاً منطبق بر نیازهای ضروری امروز کشور دانست و تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط خطیر و پیچیده منطقهای و بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، انسجام، همدلی و همبستگی ملی است.
وی با یادآوری رهنمودهای داهیانه رهبر شهید انقلاب و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اینکه وحدت کلمه و انسجام ملی، سد آهنین و دژ مستحکم ملی در برابر هجمهها و توطئههای رنگارنگ دشمنان است، افزود: این وحدت و انسجام، کلیدواژه اصلی حفظ امنیت، پیشرفت، توسعه و عزت ایران اسلامی است. دشمنان قسمخورده این ملت، با استفاده از ابزارهای نوین رسانهای و جنگهای روانی و ترکیبی، تمام تلاش مذبوحانه خود را برای خدشهدار کردن این سد آهنین و ایجاد شکاف در صفوف متحد ملت به کار گرفتهاند.
بخشدار ارم با دعوت از آحاد مردم شریف، غیور و ولایتمدار تنگ ارم به حفظ هوشیاری و بصیرت انقلابی تأکید کرد: از شما مردم همیشه در صحنه و انقلابی میخواهم که با تأسی به سیره و منش نورانی شهدای والامقام، به ویژه شهید شیخ فضلالله نوری، و با حفظ این وحدت و انسجام ملی، همچون گذشته با صلابت و قدرت، توطئههای شوم دشمنان را نقش بر آب کرده و به حول و قوه الهی، اجازه نفوذ، تفرقه و فتنهانگیزی را به بدخواهان این آب و خاک مقدس ندهید تا این پرچم پرافتخار را به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی عصر (عج) بسپاریم.
در پایان این مراسم باشکوه، حاضران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «وحدت، یکپارچگی، رمز پیروزی ماست»، بار دیگر با آرمانهای والای امام راحل، شهدای گرانقدر و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
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