رييس هيات كونگ فو استان هرمزگان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" داريوس اماني با اكثريت آراء به مدت چهارسال به عنوان رييس آن هيات انتخاب گرديد. اماني مديركل حمل ونقل پايانه هاي استان هرمزگان مي باشد كه پيش ازاين نيز سرپرست هيات كونگ فو هرمزگان را به عهده داشت.

همچنين دراين نشست دانشمند ديگركانديداي هيات نيز ازسوي رييس هيات جديد به سمت نائب رييس معرفي گرديد و پس ازآن نيز دفترهيات كونگ فو هرمزگان توسط علي دادگر، رييس فدراسيون ودر حضور مديركل استان هرمزگان افتتاح شد.