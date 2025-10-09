فاضل نعمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بزرگسالان کونگ فو استان هرمزگان در بخش آقایان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، عازم استان کردستان شد.

وی افزود: در ترکیب اعزامی این تیم محمدرسول زمانی در وزن ۵۸ کیلوگرم و امیرحسین رامشگر در وزن ۶۸ کیلوگرم به عنوان نمایندگان هرمزگان در رقابت‌های اوتایمی به میدان خواهند رفت.

نعمانی ادامه داد: مسئولیت هدایت و سرپرستی تیم را حسین رامشگر بر عهده دارد و این مسابقات در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه به میزبانی شهرستان سنندج برگزار خواهد شد.

رئیس هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان در پایان برای نمایندگان پرتلاش هرمزگان در این رقابت‌ها آرزوی موفقیت کرد.