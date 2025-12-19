برنز کونگ فو کشور بر سینه نونهالان رودانی آرام گرفت

فاضل نعمانی رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امیرحسین ذاکری در وزن منفی ۲۴ کیلوگرم و محمدمهدی رامشگر در وزن ۳۰ کیلوگرم رده سنی نونهالان به مربیگری و سرپرستی حسین رامشگر به نمایندگی از کونگ‌فو توتایما استان هرمزگان در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافتند.



وی افزود: در پایان این رقابت‌ها امیرحسین ذاکری با کسب مقام سوم و محمدمهدی رامشگر با دستیابی به مقام سوم مشترک موفق به کسب دو مدال برنز شدند.



رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان، گفت: مسابقات قهرمانی کشور انجمن کونگ‌فو توتایما طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه به میزبانی شهرستان فلاورجان استان اصفهان برگزار شد.