به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نعمانی رئیس هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان هرمزگان عصر پنجشنبه اظهار کرد: تعدادی از داوران توانمند استان به دعوت فدراسیون کونگ‌فو جمهوری اسلامی ایران به تهران اعزام شده‌اند تا در استاژ ارتقا داوری سبک ممای اوسیما شرکت کنند.

وی افزود: این دوره با حضور اساتید برجسته و داوران منتخب از سراسر کشور برگزار می‌شود و هدف آن ارتقا سطح علمی و فنی داوران و ایجاد هماهنگی بیشتر در برگزاری مسابقات رسمی این سبک رزمی است.

نعمانی ادامه داد: حضور داوران هرمزگانی در چنین دوره‌هایی نقش مهمی در ارتقا جایگاه فنی و حرفه‌ای آنان دارد و امیدواریم شاهد درخشش بیش از پیش داوران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.