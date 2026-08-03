خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با بالا رفتن دمای هوا، کاهش مراجعات برای اهدای خون به یکی از دغدغه‌های اصلی مراکز انتقال خون تبدیل می‌شود؛ در حالی که نیاز بیماران به خون نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در بسیاری از موارد افزایش نیز پیدا می‌کند. در استان بوشهر نیز صدها بیمار تالاسمی، هموفیلی، سرطانی، دیالیزی، مادران باردار و مصدومان حوادث، هر روز چشم‌انتظار تأمین فرآورده‌های خونی هستند؛ فرآورده‌ای که هنوز هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.

در چنین شرایطی، مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، ضامن استمرار خدمات درمانی و حفظ جان بیماران است؛ موضوعی که مسئولان حوزه انتقال خون و انجمن بیماران تالاسمی استان بر آن تأکید ویژه دارند.

۳۵۰ بیمار تالاسمی به خون مستمر نیاز دارند

مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم برای مشارکت در اهدای خون اظهار کرد: از همه هم‌استانی‌ها درخواست می‌کنیم اهدای خون را تنها به یک مناسبت خاص محدود نکنند و در تمام روزهای سال، به‌ویژه در فصل گرما، برای کمک به بیماران تالاسمی و دیگر نیازمندان در مراکز انتقال خون حضور یابند.

حدود ۳۵۰ بیمار تالاسمی در استان زندگی می‌کنند که هر یک به‌طور میانگین هر ۲۰ روز به دو واحد خون نیاز دارند و تأمین این حجم از خون، تنها با مشارکت دائمی مردم امکان‌پذیر است کامبیز شریفی با اشاره به نیاز مستمر بیماران تالاسمی افزود: حدود ۳۵۰ بیمار تالاسمی در استان زندگی می‌کنند که هر یک به‌طور میانگین هر ۲۰ روز به دو واحد خون نیاز دارند و تأمین این حجم از خون، تنها با مشارکت دائمی مردم امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: بیماران تالاسمی برای ادامه حیات به دریافت منظم فرآورده‌های خونی وابسته هستند و این نیاز در مورد گروه‌های خونی منفی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی استان بوشهر با اشاره به شرایط آب‌وهوایی و افزایش نیاز مراکز درمانی تصریح کرد: علاوه بر بیماران تالاسمی، بیماران سرطانی، هموفیلی، مصدومان سوانح و تصادفات و همچنین مادران باردار نیز به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

شریفی با قدردانی از همراهی مردم استان گفت: مردم بوشهر همواره در شرایط مختلف، حتی در روزهای بسیار گرم سال، در کنار بیماران بوده‌اند و امروز نیز تداوم این همراهی برای حفظ ذخایر خونی ضروری است.

وی با بیان اینکه ذخایر خونی استان در شرایط مطلوبی قرار دارد، افزود: در حال حاضر میزان ذخایر خون بیش از ۱۰ درصد گزارش شده است، اما حفظ این وضعیت نیازمند حضور مستمر اهداکنندگان خواهد بود.

اهدای ۱۲ هزار واحد خون در چهار ماه

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، ۱۲ هزار واحد خون در استان اهدا شده است که از هر واحد، فرآورده‌های حیاتی شامل گلبول قرمز، پلاکت، پلاسما و کرایو استخراج و برای درمان بیماران مورد استفاده قرار گرفته است.

علیرضا باستین افزود: ۵۵ درصد اهداکنندگان خون در استان را اهداکنندگان مستمر تشکیل می‌دهند که نقش بسیار مهمی در پایداری ذخایر خونی دارند.

وی با اشاره به نیاز ماهانه بیماران تالاسمی گفت: حدود ۳۵۰ بیمار تالاسمی استان به خون تازه نیاز دارند و استمرار اهدای خون، نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان و ادامه روند درمان این بیماران ایفا می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با بیان اینکه بیماران تالاسمی، هموفیلی و مبتلایان به کم‌خونی وابستگی شدیدی به فرآورده‌های خونی دارند، تصریح کرد: حضور همیشگی اهداکنندگان، امیدبخش بیماران و خانواده‌های آنان است.

باستین با اشاره به روند پیشگیری از تولد بیماران جدید تالاسمی خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد بیماران تالاسمی استان را بزرگسالان تشکیل می‌دهند و خوشبختانه با اجرای برنامه‌های غربالگری و پیشگیری، تعداد بیماران کودک در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

وی از روحیه نوع‌دوستی مردم استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: مردم این استان حتی در روزهای گرم و شرایط سخت جوی نیز از بیماران حمایت کرده‌اند و همین مشارکت موجب شده است که نیاز مراکز درمانی استان به‌طور کامل تأمین شود.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر ادامه داد: در یک سال گذشته هیچ‌گونه کمبودی برای بیماران بستری، بیماران تالاسمی، دیالیزی، بخش‌های جراحی قلب و سایر بیماران نیازمند در استان وجود نداشته است.

باستین با اشاره به جایگاه بوشهر در شبکه ملی خون‌رسانی افزود: استان بوشهر علاوه بر تأمین صددرصدی نیاز مراکز درمانی خود، در زمان اعلام نیاز، خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز استان‌های هرمزگان، خوزستان، فارس، تهران و سیستان و بلوچستان را نیز تأمین کرده است.

وی تأکید کرد: خون هیچ جایگزینی ندارد و از مردم درخواست می‌کنیم اهدای خون را به مناسبت‌های خاص محدود نکنند، زیرا بسیاری از بیماران به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به این مایه حیات نیازمند هستند.

اهدای خون، جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی

فرماندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ اهدای خون اظهار کرد: اهدای خون نمادی از همبستگی اجتماعی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری انسانی است و اقدامی ارزشمند به شمار می‌رود که بدون هیچ چشم‌داشتی، فرصت دوباره زندگی را به بیماران هدیه می‌کند.

محمد مظفری افزود: ترویج فرهنگ اهدای خون نیازمند مشارکت همگانی است و هر یک از شهروندان می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه اهداکنندگان خون از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند، خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از افراد درگیر دغدغه‌های روزمره هستند، کسانی که داوطلبانه برای نجات جان همنوعان خود قدم برمی‌دارند، الگویی شایسته برای ترویج فرهنگ ایثار و مشارکت اجتماعی محسوب می‌شوند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر حمایت از برنامه‌های انتقال خون تصریح کرد: از هرگونه برنامه توسعه‌ای و ترویجی در این حوزه حمایت خواهیم کرد، زیرا حمایت از انتقال خون، حمایت از سلامت و حیات جامعه است.

وی افزود: هر بار اهدای خون، فرصتی برای سهیم شدن در امید و سلامت مردم است و این اقدام انسان‌دوستانه، نمادی از وحدت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شمار می‌رود.

در روزهایی که گرمای هوا می‌تواند مراجعه اهداکنندگان را کاهش دهد، بیماران همچنان چشم‌انتظار کیسه‌های خون هستند؛ انتظاری که تنها با چند دقیقه حضور داوطلبانه مردم در مراکز انتقال خون به پایان می‌رسد.

استمرار این فرهنگ انسانی، نه‌تنها جان بیماران امروز را نجات می‌دهد، بلکه پشتوانه‌ای مطمئن برای نظام سلامت و نمادی ماندگار از همدلی و مسئولیت اجتماعی مردم استان بوشهر خواهد بود.