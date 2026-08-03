ابوالحسن صفدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ذخایر خونی و چالش‌های تأمین فرآورده‌های حیاتی و با اشاره به وسعت جغرافیایی استان و پراکندگی جمعیت گفت: در سطح استان سیستان و بلوچستان ۶ پایگاه ثابت انتقال خون را برای پاسخگویی به نیاز گسترده مراکز درمانی درحال فعالیت هستند.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان با اعلام آماری نگران‌کننده از میزان مصرف، تصریح کرد: ماهانه به طور میانگین ۱۲ هزار واحد خون و فرآورده‌های آن در سطح مراکز درمانی استان مصرف می‌شود که این رقم به معنای ضرورت دریافت روزانه حداقل ۵۰۰ واحد خون از اهداکنندگان است.

وی تأکید کرد: بخش اعظم این نیاز، ناشی از شرایط خاص بیماران تالاسمی است.

صفدری اظهار کرد: ۷۰ درصد از خون مصرفی صرف بیماران تالاسمی می‌شود؛ جمعیت آماری این بیماران در سطح استان ۳۶۴۶ نفر اعلام است.

وی افزود: تراکم مبتلایان به تالاسمی در مناطق جنوبی استان به مراتب بالاتر است و این موضوع، فشار مضاعفی بر شبکه خون‌رسانی در این نواحی وارد می‌کند.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ۴۹ درصد از نیاز ماهانه خون استان از سایر استان‌ها تامین می شود؛ استان هرمزگان از این زنجیره تأمین مستثنی بوده است.

صفدری با اشاره به چالش جدی کمبود ذخایر، اذعان داشت: بیشترین میزان کمبودخون در شهرستان ایرانشهر احساس می‌شود؛ همچنین بحران کمبود در گروه‌های خونی منفی (O منفی، A منفی، B منفی و AB منفی) به‌طور محسوسی عمیق‌تر و بحرانی‌تر از گروه های خونی مثبت است.

وی بر تلاش‌های بی‌وقفه برای جلوگیری از بحران تأکید کرد و گفت: با وجود تمام محدودیت‌ها و کمبودها، تا به امروز کمبود منجر به اختلال در درمان نشده و ما توانسته‌ایم به‌طور ۱۰۰ درصدی تمام نیازهای خونی مراکز درمانی استان را پاسخگو باشیم.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان در پایان با دعوت از شهروندان نوع‌دوست برای پیوستن به پویش اهدای خون، استمرار این موفقیت را مشروط به افزایش مراجعه روزانه اهداکنندگان و تقویت مشارکت مردمی دانست.