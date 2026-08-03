محمدی: مشارکت مردم، ذخایر خون گلستان را پایدار نگه داشته است

فاطمه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت مطلوب مردم گلستان در اهدای خون اظهار کرد: فرهنگ اهدای خون در گلستان موجب شده ذخایر گروه‌های خونی مختلف در استان در شرایط مطلوب و پایدار قرار داشته باشد.

وی افزود: سازمان انتقال خون به صورت شبکه‌ای یکپارچه در کشور فعالیت می‌کند و بر اساس نیاز بیماران، استان‌ها در تأمین خون مورد نیاز یکدیگر مشارکت دارند که گلستان نیز در این زمینه نقش پشتیبان دارد.

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار واحد خون از استان برای کمک به شبکه سراسری انتقال خون کشور تأمین و ارسال شده است.

محمدی با اشاره به میزان اهدای خون در استان گفت: روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد خون در گلستان اهدا می‌شود که بخشی از آن برای تأمین نیاز بیماران استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: روزانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد خون برای بیماران مختلف از جمله مبتلایان به تالاسمی، هموفیلی، بیماران قلبی، مادران باردار، نوزادان و افرادی که تحت عمل‌های جراحی قرار می‌گیرند، مصرف می‌شود.

مدیرکل انتقال خون گلستان با تأکید بر اهمیت استمرار اهدای خون خاطرنشان کرد: خون و فرآورده‌های خونی از نیازهای اساسی چرخه درمان هستند و تأمین آن بدون مشارکت مستمر اهداکنندگان امکان‌پذیر نیست.

محمدی همچنین با اشاره به جایگاه گلستان در تولید فرآورده‌های خونی گفت: این استان یکی از چهار استان تأمین‌کننده پلاسمای مورد نیاز کشور است و در حوزه اهدای پلاکت نیز افراد واجد شرایط می‌توانند با فاصله زمانی کوتاه‌تر نسبت به اهدای پلاکت اقدام کنند.

وی درباره مراکز فعال انتقال خون در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶ مرکز ثابت در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، رامیان، بندرگز، کردکوی و علی‌آبادکتول فعالیت دارند و در سایر شهرستان‌ها نیز خدمات اهدای خون از طریق پایگاه‌های سیار دوره‌ای ارائه می‌شود.

مدیرکل انتقال خون گلستان درباره وضعیت مرکز انتقال خون کردکوی نیز گفت: این مرکز در حال حاضر به صورت کانکسی فعالیت می‌کند و با توجه به وجود بیمارستان قلب در این شهرستان، ایجاد فضای مناسب و دائمی برای این مرکز در دستور پیگیری قرار دارد.