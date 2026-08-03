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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

محمدی: مشارکت مردم، ذخایر خون گلستان را پایدار نگه داشته است

محمدی: مشارکت مردم، ذخایر خون گلستان را پایدار نگه داشته است

گرگان- مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: اهدای مستمر خون از سوی مردم، گلستان را به یکی از استان‌های پشتیبان شبکه انتقال خون کشور تبدیل کرده است.

فاطمه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت مطلوب مردم گلستان در اهدای خون اظهار کرد: فرهنگ اهدای خون در گلستان موجب شده ذخایر گروه‌های خونی مختلف در استان در شرایط مطلوب و پایدار قرار داشته باشد.

وی افزود: سازمان انتقال خون به صورت شبکه‌ای یکپارچه در کشور فعالیت می‌کند و بر اساس نیاز بیماران، استان‌ها در تأمین خون مورد نیاز یکدیگر مشارکت دارند که گلستان نیز در این زمینه نقش پشتیبان دارد.

مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار واحد خون از استان برای کمک به شبکه سراسری انتقال خون کشور تأمین و ارسال شده است.

محمدی با اشاره به میزان اهدای خون در استان گفت: روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد خون در گلستان اهدا می‌شود که بخشی از آن برای تأمین نیاز بیماران استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: روزانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد خون برای بیماران مختلف از جمله مبتلایان به تالاسمی، هموفیلی، بیماران قلبی، مادران باردار، نوزادان و افرادی که تحت عمل‌های جراحی قرار می‌گیرند، مصرف می‌شود.

مدیرکل انتقال خون گلستان با تأکید بر اهمیت استمرار اهدای خون خاطرنشان کرد: خون و فرآورده‌های خونی از نیازهای اساسی چرخه درمان هستند و تأمین آن بدون مشارکت مستمر اهداکنندگان امکان‌پذیر نیست.

محمدی همچنین با اشاره به جایگاه گلستان در تولید فرآورده‌های خونی گفت: این استان یکی از چهار استان تأمین‌کننده پلاسمای مورد نیاز کشور است و در حوزه اهدای پلاکت نیز افراد واجد شرایط می‌توانند با فاصله زمانی کوتاه‌تر نسبت به اهدای پلاکت اقدام کنند.

وی درباره مراکز فعال انتقال خون در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶ مرکز ثابت در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، رامیان، بندرگز، کردکوی و علی‌آبادکتول فعالیت دارند و در سایر شهرستان‌ها نیز خدمات اهدای خون از طریق پایگاه‌های سیار دوره‌ای ارائه می‌شود.

مدیرکل انتقال خون گلستان درباره وضعیت مرکز انتقال خون کردکوی نیز گفت: این مرکز در حال حاضر به صورت کانکسی فعالیت می‌کند و با توجه به وجود بیمارستان قلب در این شهرستان، ایجاد فضای مناسب و دائمی برای این مرکز در دستور پیگیری قرار دارد.

کد مطلب 6907521

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