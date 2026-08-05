نیازهای خونی مراکز درمانی استان بوشهر تأمین شد

علیرضا باستین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از اعضای فعال شبکه ملی خونرسانی کشور، علاوه بر تأمین کامل نیاز مراکز درمانی و بیمارستانهای استان، در مواقع ضروری آمادگی دارد به استانهای همجوار و همچنین استانهای هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس و تهران نیز خون و فرآوردههای خونی ارسال کند.
مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با اشاره به اهمیت اهدای خون در نجات جان بیماران افزود: از هر واحد خون اهدایی، سه تا چهار فرآورده خونی تولید میشود که میتواند برای درمان سه تا چهار بیمار مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، با برنامهریزی انجامشده تاکنون تمامی نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآوردههای خونی تأمین شده است.
وی با قدردانی از مشارکت اهداکنندگان و تلاش کارکنان انتقال خون استان بیان کرد: در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار واحد خون در استان اهدا شده که از این میزان، بیش از ۳۶ هزار فرآورده خونی تولید و نیاز درمانی بیش از ۳۶ هزار بیمار تأمین شده است.
باستین با تأکید بر اینکه نیاز به خون در تمام ایام سال وجود دارد، خاطرنشان کرد: اهدای خون نباید به مناسبتها یا فصلهای خاص محدود شود، زیرا بیماران به صورت مستمر به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند.
وی گفت: بر اساس استانداردهای پزشکی، آقایان میتوانند سالانه چهار بار و بانوان سه بار خون اهدا کنند. در حال حاضر نیز ذخایر خون استان در وضعیت مطلوب و معادل حدود ۱۰ روز مصرف است که علاوه بر پاسخگویی به نیاز بیماران استان، امکان پشتیبانی از شبکه ملی خونرسانی را نیز فراهم کرده است.
مدیرکل انتقال خون استان بوشهر در پاسخ به پرسشی درباره گروههای خونی مورد نیاز گفت: اگرچه تمامی گروههای خونی برای مراکز درمانی اهمیت دارند، اما به دلیل فراوانی کمتر گروههای خونی منفی و نیاز بیماران دارای این گروهها، همواره تقاضا برای این گروههای خونی بیشتر است. از دارندگان گروههای خونی منفی درخواست میکنیم در طول سال سه تا چهار نوبت برای اهدای خون مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه بیماران مبتلا به تالاسمی بیشترین مصرفکنندگان خون در استان هستند، افزود: این بیماران به صورت مستمر و در بازههای زمانی مشخص، برخی هر هفته و برخی دو تا سه بار در ماه، به دریافت خون نیاز دارند و بخش قابل توجهی از خون و فرآوردههای تولیدی برای درمان این بیماران اختصاص مییابد.
باستین با اشاره به ارزش بالای هر واحد خون اهدایی تصریح کرد: با مدیریت صحیح منابع و بهرهگیری از توان تخصصی کارکنان انتقال خون، از هر کیسه خون چندین فرآورده تخصصی تولید میشود که نقش مهم و تعیینکنندهای در درمان بیماران و نجات جان آنان دارد.
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