حضور دوتیم نونهال هندبال کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات منطقه ۷ کشور

مجید پارسایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم نونهالان پسر باشگاه فراز بام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران به نمایندگی از استان کهگیلویه و بویراحمد به مسابقات منطقه ۷ هندبال کشور در رده نونهالان پسر به میزبانی استان فارس شهر کازرون اعزام شدند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات که از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر کازرون برگزار می‌شود، تیم‌هایی از کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر در دو گروه الف و ب با هم به رقابت می‌پردازند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این مسابقات با حضور تیم‌های فراز بام خائیز دهدشت، نفت و گاز گچساران، برف فروشان شیراز، نخل طلایی جهرم، دیان دشتستان و شهید شاملی کازرون برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: گروه الف شامل نفت و گاز گچساران، شهید شاملی کازرون، دیان دشتستان و در گروه ب نیز نفت و گاز گچساران، برف فروشان شیراز، نخل طلایی جهرم به مصاف هم می‌روند.