رشد ۹۷۰ درصدی مولدسازی املاک مازاد بانک مسکن در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، موضوع مولدسازی دارایی‌ها و فروش املاک مازاد بانک‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار نظام بانکی تبدیل شده است، چرا که خروج دارایی‌های غیرمولد از ترازنامه بانک‌ها می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری منابع، ظرفیت تسهیلات‌دهی و توان تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و مسکن را تقویت کند.

بانک مسکن در سال ۱۴۰۴، با اتخاذ رویکردی فعال در زمینه شناسایی، تعیین تکلیف و فروش املاک مازاد و غیرضرور و ضمن برگزاری ۱۵ نوبت مزایده عمومی، موفق شد املاک مازاد خود را (مشتمل بر ۲۶۷ رقبه) به ارزش ۴ همت به فروش برساند.

جهش ۹۷۰ درصدی فروش املاک مازاد در سال ۱۴۰۴

بررسی عملکرد بانک مسکن نشان می‌دهد مولدسازی اموال غیرمنقول این بانک در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۹۷۰ درصدی داشته که بیانگر سرعت گرفتن فرآیند واگذاری دارایی‌های مازاد و حرکت بانک به سمت مدیریت کارآمدتر منابع و دارایی‌های خود است.

این عملکرد در شرایطی رقم خورده که یکی از انتقادهای مطرح درباره نظام بانکی، انباشت دارایی‌های غیرمولد و املاک مازاد و ضرورت تبدیل این دارایی‌ها به منابع مؤثر در اقتصاد است. در چنین شرایطی، اقدام بانک مسکن در برگزاری مستمر مزایده‌های عمومی و فروش املاک مازاد، نمونه‌ای از حرکت عملی در مسیر مولدسازی دارایی‌ها و پاسخ به ضرورت افزایش بهره‌وری منابع بانکی به شمار می‌رود.

نماینده مجلس: عملکرد بانک مسکن در حوزه مولدسازی دارایی‌ها مطلوب است

در همین راستا، «بهروز محبی نجم آبادی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت مولدسازی سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک‌ها، عملکرد بانک مسکن در این حوزه را قابل توجه دانست.

وی در این ادامه، اقدامات بانک مسکن در فروش املاک مازاد به ارزش ۴ همت و رشد ۹۷۰ درصدی مولدسازی اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۴ را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

این گزارش می افزاید، بانک مسکن که در سال ۱۴۰۴ موفق شد ۲۳۲ درصد هدف میزان فروش املاک را محقق کند، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۳ تیرماه نیز نسبت به برگزاری ۴ دوره مزایده فروش املاک مازاد اقدام کرده و این روند تا حصول نتایج و تحقق اهداف این حوزه ادامه خواهد داشت.

چندی پیش برخی شبکه های مجازی، اخبار جعلی در خصوص املاک مازاد بانک منتشر کردند که با واقعیت موجود و مسیر طراحی شده بانک‌مسکن در دولت وفاق همخوانی ندارد.