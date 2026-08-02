به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان دغدغه خود در محلهمحوری، سابقه آن را از ابتدای انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: مسجد، قلب اتفاقات خوب برای فضای پیرامونی خود بوده و هست.
فرماندار دشتستان ضمن تقدیر از حجتالاسلام حسین توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، تعامل سازنده وی با تمامی ارکان خدمتی شهرستان را موجب رشد و ترقی شهرستان دانست.
وی احداث خانههای عالم با اولویت مساجد فعالتر را از الزامات محلهمحوری برشمرد و بر لزوم توجه ویژه به این موضوع تأکید کرد.
دشتی همچنین با اشاره به ویژگیهای جوان امروز تأکید کرد: برای جذب جوانان در همهی خلأها، نیاز است که عنصر خلاقیت را داشته باشیم و با رویکردی نوآورانه به میدان بیاییم.
لزوم بازطراحی برنامهها متناسب با ظرفیتهای بومی
حجتالاسلام قادری در این دیدار با ارائه تحلیلی کلان از شاخصهای فرهنگی دشتستان و لزوم همافزایی با مسئولین این شهرستان، خواستار بازطراحی برنامهها متناسب با ظرفیتهای بومی منطقه شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر را در این نشست، حجتالاسلام حسن صادق زاده سرپرست معاونت فرهنگی پژوهشی و آموزشی، حجتالاسلام حسین توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان و ایمان رنجبر معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر همراهی میکردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در پایان این دیدار تمثال امام شهید، قاب عکسی از «کلمه الله هی العلیا» بالای سر امام راحل(ره) و یادگار معظم له، و کتیبهی توسل به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به فرماندار دشتستان اهداء کرد.
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