فرماندار جم: مسائل عمرانی و فرهنگی باید به صورت متوازن دیده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از عزم فرمانداری جم در هم‌افزایی فرهنگی و پشتیبانی از اجتماعات مردمی خبر داد.

فرماندار جم ضمن تقدیر از مجموعه تبلیغات اسلامی این شهرستان، میدان‌داری این چند ماهه را نشانه‌ای از موفقیت دانست و اظهار داشت: اتفاقات خوبی در اجتماعات مردم‌محور، جم، ریز و انارستان اتفاق افتاده است که نشان از پویایی و آمادگی مجموعه فرهنگی شهرستان دارد.

وی هم‌آهنگی و تقسیم وظایف در این نبرد را چشمگیر و قابل‌توجه دانست و بر هماهنگی خیابان با میدان نبرد و پشتیبانی فرهنگی به عنوان عامل تاب‌آوری عرصه‌های سخت جنگ سوم تأکید کرد.

تنگستانی با اشاره به لزوم نگاه متوازن به موضوعات، تصریح کرد: مسائل عمرانی و فرهنگی باید به صورت متوازن دیده شوند تا بتوان از این تعادل، به عنوان فرصتی برای پیشرفت بهره برد.

فرماندار جم همچنین از برنامه‌ریزی نیازها بر اساس اولویت‌ها در شهرستان خبر داد و بر لزوم اولویت‌بندی دقیق در تخصیص منابع و اجرای پروژه‌های فرهنگی تأکید کرد.

بازطراحی برنامه‌های فرهنگی

حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این دیدار با ارائه تحلیلی جامع از شاخص‌های فرهنگی شهرستان جم، بر ضرورت بازطراحی برنامه‌ها مبتنی بر اقتضائات محلی تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر به منظور ارزیابی میدانی زیست‌بوم فرهنگی و هم‌افزایی با مسئولین شهرستان جم با حضور در این شهرستان، ضمن واکاوی ظرفیت‌های موجود و ترسیم مسیر پیشرفت فرهنگی منطقه، برنامه‌های تحولی سازمان را با رویکرد بومی‌سازی و مسئله‌محوری مورد پی‌گیری قرار داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در پایان این دیدار تمثال امام شهید، قاب عکسی از «کلمه الله هی العلیا» بالای سر امام راحل(ره) و یادگار معظم له، و کتیبه‌ی توسل به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به فرماندار جم اهداء کرد.