به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری، این رویداد از استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان، شتابدهندهها، مراکز نوآوری، سرمایهگذاران و دیگر بازیگران زیستبوم نوآوری دعوت میکند تا با حضور در این نمایشگاه، توانمندیها و دستاوردهای خود را معرفی کرده و فرصتهای تازهای برای توسعه کسبوکار و همکاریهای مشترک ایجاد کنند.
اینوتکس تنها محلی برای نمایش محصولات و خدمات نیست، بلکه بستری برای شکلگیری همکاریهای جدید، گفتوگوهای تخصصی، جذب سرمایه و توسعه ارتباطات میان فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور به شمار میرود.
از جمله مهمترین مزایای حضور در اینوتکس ۲۰۲۶ میتوان به معرفی ظرفیتها و دستاوردها، ارتباط مستقیم با سرمایهگذاران و صنایع، توسعه بازار، ایجاد همکاریهای جدید و حضور در کنار بازیگران کلیدی زیستبوم نوآوری اشاره کرد. نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ از ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در منطقه بینالمللی نوآوری ایران (پارک فناوری پردیس) برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت اینوتکس مراجعه کنند.
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