https://mehrnews.com/x3cKZm ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6910045 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر انقلاب محلات- در این ویدئو ۱۵۹ شب ایستادگی و تجلی وحدت مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6910045 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی میدان داری شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب صد و پنجاه و نهمین قرار خونخواهی مردم مشهد در خیابان ها ایستادگی مردم سلماس در شب های اقتدار ملی به ایستگاه ۱۵۹ رسید اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبری میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصتمین شب بیعت با رهبری حضور باشکوه مردم خمین در یکصد و شصتمین شب حمایت از ولایت فقیه حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ برچسبها تجمع مردمی محلات رهبر معظم انقلاب اسلامی
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