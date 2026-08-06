https://mehrnews.com/x3cKZj ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6910043 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و نهمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و نهمین شب اقتدار و مقاومت برگزار شد. دریافت 81 MB کد مطلب 6910043 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج میدان داری شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ایستادگی مردم سلماس در شب های اقتدار ملی به ایستگاه ۱۵۹ رسید اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
نظر شما