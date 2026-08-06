https://mehrnews.com/x3cKZh ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6910042 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ شکوه بیمرز ارادت؛ مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاهونهمین شب عاشقی اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاهونهمین شب عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6910042 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم محلات در یکصد و پنجاه و هشتمین شب بیعت با رهبری میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصتمین شب بیعت با رهبری حضور باشکوه مردم خمین در یکصد و شصتمین شب حمایت از ولایت فقیه حماسه بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در ایستگاه ۱۵۷ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و پنجاه و هشتمین شب قرار عاشقی برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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