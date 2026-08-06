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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

تداوم شب‌های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح در سنندج

تداوم شب‌های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح در سنندج

سنندج- مردم سنندج در تداوم شب‌های مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح همچنان در خیابان میدان داری می کنند.

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کد مطلب 6910044

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