https://mehrnews.com/x3cKZk ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ کد مطلب 6910044 استانها کردستان استانها کردستان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷ تداوم شبهای مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح در سنندج سنندج- مردم سنندج در تداوم شبهای مقاومت ملی در حمایت از نیروهای مسلح همچنان در خیابان میدان داری می کنند. دریافت 32 MB کد مطلب 6910044 کپی شد مطالب مرتبط تکرار خروش حماسی مردم انقلابی بابل میثاق هر شب مردم نکا با ولایت راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان میدان داری شبانه مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ایستادگی مردم سلماس در شب های اقتدار ملی به ایستگاه ۱۵۹ رسید برچسبها سنندج کردستان نیروهای مسلح تجمع مردمی
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