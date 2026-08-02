  1. استانها
  2. قم
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

متروی قم برای بهره‌برداری آماده می‌شود

متروی قم برای بهره‌برداری آماده می‌شود

قم- مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم از آماده‌سازی متروی قم برای ورود به مرحله بهره‌برداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بابایی‌زاده در حاشیه جلسه هیئت‌مدیره سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم که با حضور سید محمدحسین دهناد، عضو شورای اسلامی شهر قم، و اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، گزارشی جامع از آخرین وضعیت پروژه‌ها، روند پیشرفت فیزیکی و برنامه‌های پیش‌روی توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر ارائه شد و برنامه‌ریزی‌های کلان برای ورود متروی قم به فاز عملیاتی و بهره‌برداری، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آماده‌سازی و بهره‌برداری افزود: اصلاح و به‌روزرسانی ساختار و چارت سازمانی متناسب با الزامات دوره بهره‌برداری انجام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جذب، آموزش و توانمندسازی نیروهای چندتخصصی در حوزه‌های اپراتوری، راهبری قطار، ماشین‌آلات ریلی، نگهداری و تعمیرات نیز صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم ادامه داد: به‌منظور ارتقای ایمنی و انضباط کاری، تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تخصصی بهره‌برداری به پایان رسیده و سامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) نیز با هدف اتوماسیون فرآیندهای تعمیرات تجهیزات، استقرار یافته و راه‌اندازی شده است.

بابایی‌زاده با اشاره به گزارش عملیات اجرایی خط یک مترو تصریح کرد: در این جلسه، آخرین وضعیت عمرانی و میزان پیشرفت بخش‌های مختلف فاز نخست خط یک مترو بررسی شد و اعضای هیئت‌مدیره بر تسریع در تکمیل عملیات عمرانی، تقویت هماهنگی میان واحدهای تخصصی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های ایمن و استاندارد برای بهره‌برداری مطلوب و روان از این پروژه تأکید کردند.

کد مطلب 6906009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      2 0
      پاسخ
      خسته نباشید بعد از ۱۵ سال ....واگن مگه مال مترو قم تهیه شده که راه اندازی بشه
    • امیر IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      1 0
      پاسخ
      واقعا جای،تاسف،داره .بعد از ۱۵ سال خط،۱ راه اندازی نشده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها