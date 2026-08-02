به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بابایی‌زاده در حاشیه جلسه هیئت‌مدیره سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم که با حضور سید محمدحسین دهناد، عضو شورای اسلامی شهر قم، و اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، گزارشی جامع از آخرین وضعیت پروژه‌ها، روند پیشرفت فیزیکی و برنامه‌های پیش‌روی توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی شهر ارائه شد و برنامه‌ریزی‌های کلان برای ورود متروی قم به فاز عملیاتی و بهره‌برداری، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آماده‌سازی و بهره‌برداری افزود: اصلاح و به‌روزرسانی ساختار و چارت سازمانی متناسب با الزامات دوره بهره‌برداری انجام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جذب، آموزش و توانمندسازی نیروهای چندتخصصی در حوزه‌های اپراتوری، راهبری قطار، ماشین‌آلات ریلی، نگهداری و تعمیرات نیز صورت گرفته است.



مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم ادامه داد: به‌منظور ارتقای ایمنی و انضباط کاری، تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تخصصی بهره‌برداری به پایان رسیده و سامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) نیز با هدف اتوماسیون فرآیندهای تعمیرات تجهیزات، استقرار یافته و راه‌اندازی شده است.



بابایی‌زاده با اشاره به گزارش عملیات اجرایی خط یک مترو تصریح کرد: در این جلسه، آخرین وضعیت عمرانی و میزان پیشرفت بخش‌های مختلف فاز نخست خط یک مترو بررسی شد و اعضای هیئت‌مدیره بر تسریع در تکمیل عملیات عمرانی، تقویت هماهنگی میان واحدهای تخصصی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های ایمن و استاندارد برای بهره‌برداری مطلوب و روان از این پروژه تأکید کردند.