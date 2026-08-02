شروط جدید وزارت بهداشت برای ایجاد رشته و دوره جدید علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دویست و نود و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با حضور اعضای شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، اسناد بالادستی از جمله ابلاغیه هیأت دولت منظم به «ادغام دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی فاقد توجیه با هدف چابک سازی و افزایش کارایی واحدهای ارائه خدمات درمانی و کاهش ناترازی های موجود بین منابع و مصارف عمومی» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه سلامت، به منظور کمک به تصمیم گیری به اطلاع اعضای شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی رسید.
در ادامه، اصلاح فرآیند راهاندازی رشتهمقاطع در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبه شورای گسترش، از این پس موافقت اصولی برای راهاندازی رشته/ مقاطع، بر مبنای نتایج طرح برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور و اسناد آمایش سرزمینی، در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صادر خواهد شد.
همچنین موافقت قطعی و مجوز پذیرش دانشجو، پس از ارزیابی و تأیید دبیرخانههای تخصصی ذیربط، در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صادر میشود.
در ادامه جلسه، نتیجه برآورد نیروی انسانی مورد نیاز رشتههای فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی ارائه و به تصویب اعضای شورا رسید.
همچنین شورای گسترش، دبیرخانه شورا را موظف کرد نتایج برآورد نیروی انسانی مورد نیاز گروههای علوم پرستاری و علوم توانبخشی را بهعنوان سند توسعه متوازن این رشتهها تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ارائه کند.
در بخش دیگری از این جلسه، درخواستهای مربوط به راهاندازی، توقیف و ارائه اخطار آموزشی برخی رشتهمقاطع در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا، به تصویب رسید.
راهاندازی رشته/ مقاطع جدید در گروه علوم پزشکی بر مبنای نتایج طرح برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور و اسناد آمایش سرزمینی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دویست و نود و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با حضور اعضای شورا برگزار شد.
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