به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی(ع) روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ از میدان امام حسین(ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد و پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ویژهای را برای مدیریت ترافیک در نظر گرفته است.
آغاز محدودیتهای ترافیکی از نیمهشب دوشنبه
سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به اجرای محدودیتهای ترافیکی این مراسم اظهار کرد: محدودیتهای تردد در دو مرحله اجرا میشود.
وی افزود: مرحله نخست از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه آغاز خواهد شد و در معابر اصلی و فرعی منتهی به مسیر راهپیمایی اعمال میشود. بر این اساس، محدودیتها در خیابان ۱۷ شهریور از میدان امام حسین(ع) تا میدان شهداء، معابر منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، معابر عمود بر خیابان فدائیان اسلام از تقاطع بزرگراه کریمی تا میدان حرم، معابر عمود بر خیابان قم از میدان حرم تا میدان فرمانداری، معابر عمود بر خیابان ۲۴ متری از میدان حرم تا تقاطع پیلغوش و همچنین ضلع شرقی خیابان کمیل از میدان فرمانداری تا میدان شهید غیبی اجرا میشود.
مرحله دوم محدودیتها از ساعت ۴:۳۰ صبح مراسم
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: مرحله دوم محدودیتهای ترافیکی از ساعت ۴:۳۰ صبح روز برگزاری مراسم آغاز میشود.این محدودیتها در مسیرهای منتهی به خیابان ۱۷ شهریور از میدان شهداء تا میدان خراسان و سپس تقاطع ۱۷ شهریور و شوش شرقی، خیابان شوش شرقی از تقاطع ۱۷ شهریور تا میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و محدودههای اطراف حرم اجرا خواهد شد.
وی گفت: همچنین محدودیتهای تردد در خیابانهای دستواره، بعثت، ابریشم، پل بزرگراه آزادگان به سمت شمال و جنوب فدائیان، جاده ورامین، بزرگراه شهید کریمی، بزرگراه امام علی(ع)، میدان معلم، خیابان ۲۴ متری، خیابانهای نبیپور، میرعابدینی، مهاجری، مجتبی، شیرمحمدی، پیلغوش و دیگر معابر اطراف مسیر اعمال میشود.
وی افزود: در صورت نیاز، محدودیت دسترسی از بزرگراه شهید هاشمی در مسیرهای شمال به جنوب و جنوب به شمال به بزرگراه شهید آوینی و همچنین برخی معابر شمالی خیابان ورامین نیز اجرا خواهد شد.
توقف خودرو در برخی معابر از دوشنبه شب ممنوع میشود
سردار موسویپور با اشاره به محدودیتهای توقف خودرو گفت: از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۲ مردادماه، توقف خودرو در برخی معابر پیرامونی مسیر راهپیمایی ممنوع خواهد بود. این محدودیت شامل محدودههای اطراف میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷ شهریور حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان شوش در هر دو مسیر، خیابان شوش حدفاصل خیابان ۱۷ شهریور تا میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام از میدان شوش تا میدان حرم در هر دو مسیر، خیابان قم تا محدوده میدان فرمانداری، محدوده درهای شرقی، غربی و جنوبی حرم مطهر، خیابان ۲۴ متری تا خیابان سازمان آب، جاده ورامین حدفاصل سهراه ورامین تا میدان معلم و خیابان شهرداری حدفاصل خیابان شهید رجایی تا میدان مدرس خواهد بود.
پنج مسیر برای حضور جاماندگان اربعین پیشبینی شد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به مسیرهای پنجگانه راهپیمایی جاماندگان اربعین گفت:
مسیر شماره یک: میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷ شهریور، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، میدان شهرری و حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع).
مسیر شماره دو: میدان جمهوری، نواب، میدان ۹ دی، میدان بهمن، خیابان بعثت، شهید رجایی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستواره، میدان نماز، خیابان کمیل، میدان هادی ساعی، خیابان مدرس، خیابان آستانه و حرم مطهر.
مسیر شماره سه: امامزاده حسن(ع)، خیابان امینالملک، خیابان قزوین، خیابان شیخ محمدی، میدان ۹ دی، میدان بهمن، بزرگراه بعثت، خیابان شهید رجایی، بزرگراه شهید کریمی، بلوار دستواره، میدان نماز، خیابان کمیل، میدان هادی ساعی، خیابان مدرس، خیابان آستانه و حرم مطهر.
مسیر شماره چهار: باقرشهر، خیابان شهید رجایی، پل شهید آوینی، خیابان سلمان فارسی، میدان امام هادی(ع) و حرم مطهر.
مسیر شماره پنج: جاده ورامین، سهراه تقیآباد، خیابان شهید مصطفی خمینی، خیابان سلمان فارسی و خیابان احمد قمی.
وی تأکید کرد: اعمال تمهیدات ترافیکی تنها در مسیر اصلی، یعنی مسیر شماره یک، انجام میشود.
محلهای پارک خودروهای شخصی مشخص شد
موسویپور با اشاره به پیشبینی محل توقف خودروهای شخصی گفت: برای سهولت حضور شهروندان، محلهای مجاز پارک خودرو تعیین شده است. این محلها شامل بزرگراه امام علی(ع)، بزرگراه آزادگان تا بزرگراه کریمی در هر دو مسیر، بزرگراه شهید کریمی حدفاصل بلوار شهید رجایی تا بزرگراه شهید آوینی، بزرگراه شهید آوینی حدفاصل بزرگراه امام علی(ع) تا بزرگراه هاشمی در هر دو مسیر، خیابان دماوند، پیروزی، مجاهدین، محلاتی، ۱۵ خرداد شرقی، خراسان و خاوران است.
وی افزود: رانندگان خودروهای شخصی در معابر موازی و عمود بر محدوده مراسم نیز در صورت داشتن فضای مناسب مجاز به پارک هستند و در معابری که عرض کافی دارند، پارک اریب بلامانع خواهد بود.
جلوگیری از ورود موتورسواران به مسیر راهپیمایی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: از ورود و تردد موتورسیکلتسواران در مسیر اصلی پیادهروی جلوگیری خواهد شد.
وی از موتورسواران و سرنشینان این وسایل نقلیه خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند. موسویپور هشدار داد: انجام حرکات مخاطرهآمیز در معابر منتهی به مسیر راهپیمایی با برخورد جدی پلیس مواجه خواهد شد.
توصیه پلیس: استفاده از حملونقل عمومی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از شهروندان و شرکتکنندگان در مراسم خواست برای حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین، حتیالامکان از وسایل حملونقل عمومی بهویژه مترو، تاکسی و اتوبوس استفاده کنند تا تردد در مسیرهای برگزاری مراسم با سهولت بیشتری انجام شود.
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