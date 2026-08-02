ترافیک در محورهای منتهی به مهران سنگین اما روان است

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک در محورهای مواصلاتی استان، اظهار داشت: ترافیک در محور ایلام-مهران و بالعکس سنگین است، اما به صورت روان در جریان است و خوشبختانه در این مسیرها گره ترافیکی خاصی نداریم و با توجه به ترافیک صبحگاهی در محدوده تونل آزادی، خودروها را به سمت ایوان هدایت می‌کنیم تا بار ترافیکی در محور آزادی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با ایجاد محدودیت‌های مقطعی، عبور خودروها را مدیریت می‌کنیم تا مردم بتوانند امورات روزانه خود را بدون دغدغه انجام دهند، افزود: بیشترین علت تصادفات در چند روز اخیر، خستگی و خواب‌آلودگی بوده است و از رانندگان عزیز درخواست می‌شود که پس از بازگشت از سفر، حتماً استراحت کافی داشته باشند و با هوشیاری کامل رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام با تأکید بر اینکه رعایت سرعت مطمئنه در دستور کار رانندگان قرار گیرد، تصریح کرد: از امروز (جمعه ۱۶ مرداد) محدودیت تردد برای کلیه تریلرها و کامیون‌ها در محورهای ایلام-مهران و بالعکس اعمال شده است و تنها خودروهای حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی و خودروهای امدادی که مجوزهای لازم را داشته باشند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.

مظفری در پایان با قدردانی از همکاری زائران و رانندگان، خاطرنشان کرد: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس، می‌توانیم شاهد ترددی روان، ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و امیدواریم با این تمهیدات، شاهد کاهش تصادفات و افزایش رضایت زائران باشیم.