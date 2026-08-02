ارائه ۱۱۱ هزار خدمت درمانی به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی شریفان، رئیس اداره تعالی خدمات بالینی اورژانس پیش‌بیمارستانی در گفتگوی خبری با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اظهار کرد: تا ساعت ۹ صبح، بیش از ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه تمامی زائران مسیر رفت و بازگشت را طی می‌کنند، در مجموع خدمات بهداشتی و درمانی برای بیش از ۷ میلیون تردد برنامه‌ریزی و ارائه می‌شود.

فعالیت کمیته بهداشت و درمان در مرزهای ۶ گانه

شریفان با بیان اینکه کمیته بهداشت و درمان یکی از ۱۹ کمیته ستاد مرکزی اربعین به ریاست وزارت کشور است، گفت: این کمیته مسئولیت حفظ سلامت زائران را تا مرزهای کشور بر عهده دارد و در خاک عراق نیز خدمات با همکاری هلال‌احمر ادامه پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: خدمات در سه حوزه اصلی شامل بهداشت، اورژانس پیش‌بیمارستانی (۱۱۵) و درمان در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، تمرچین و سایر گذرگاه‌های اصلی تقویت شده است.

نگرانی از بیماری‌های واگیر در موج بازگشت

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با اشاره به اهمیت مدیریت سلامت زائران در زمان بازگشت اظهار داشت: با توجه به تجمع میلیونی زائران، احتمال انتقال برخی بیماری‌های ویروسی و میکروبی وجود دارد و به همین دلیل برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای کنترل وضعیت سلامت زائران انجام شده است.

وی تأکید کرد: تجربه سال‌های گذشته، به‌ویژه برگزاری مراسم اربعین در فصل گرم و شرایط اقلیمی خاص، نقش مهمی در ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و حوزه سلامت داشته است.

ساخت مراکز درمانی و افزایش ظرفیت اورژانس

شریفان از ایجاد زیرساخت‌های دائمی در مرزها خبر داد و گفت: طی سه تا چهار سال گذشته ساختمان‌های ویژه فوریت‌های پزشکی در پایانه‌های مرزی احداث شده که هر یک ظرفیت حدود ۸۰ تخت را دارند و امکان ارائه خدمات سریع به زائران را فراهم می‌کنند.

وی افزود: همچنین ذخیره ۱۴ روزه خون، افزایش سهمیه دارویی استان‌های مرزی و تأمین تجهیزات درمانی از جمله اقدامات انجام‌شده برای مدیریت ایام اربعین بوده است.

رئیس اداره تعالی خدمات بالینی اورژانس پیش‌بیمارستانی با اشاره به تقویت ناوگان امدادی گفت: تعداد آمبولانس‌های مستقر در مرزهای شش‌گانه از ۶۶۰ دستگاه به ۸۴۰ دستگاه افزایش یافته و در این راستا ۱۸۰ آمبولانس از سایر استان‌ها به مناطق مرزی اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۴۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۱۲ فروند بالگرد اورژانس در مناطق مرزی مستقر شده‌اند و تاکنون شش مأموریت انتقال هوایی بیماران انجام شده است.

انتقال بیماران با بالگرد و هواپیمای اورژانس

شریفان با قدردانی از نیروهای اورژانس هوایی اظهار کرد: علاوه بر مأموریت‌های بالگرد، یک فروند هواپیمای بال ثابت اورژانس نیز برای انتقال بیماران بدحال مستقر شده و آخرین انتقال هوایی صبح امروز با موفقیت انجام شد و بیمار برای ادامه درمان به تهران منتقل شد.

وی با اشاره به آمار خدمات درمانی گفت: تاکنون بیش از ۱۱۱ هزار مورد خدمت درمانی به زائران ارائه شده که بخش عمده‌ای از آنها به صورت سرپایی بوده است.

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از بیماران نیز به دلیل نیاز به خدمات تخصصی‌تر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.