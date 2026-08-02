بخشش میلیاردی بانوی هرمزگانی، آزادی یک زندانی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان هرمزگان، در یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های صلح و سازش استان یک بانوی هرمزگانی با گذشت از ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از مهریه خود نقش تعیین کننده‌ای در آزادی یک زندانی ایفا کرد.

بر اساس این گزارش، مبلغ کل مهریه این پرونده ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که این بانوی نیکوکار با بخشش بیش از ۹۸ درصد از مبلغ محکوم به و در قالب پویش «نذر حسینی»، زمینه رهایی محکوم علیه را فراهم کرد.

ستاد دیه استان هرمزگان این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ صلح، گذشت و مسئولیت پذیری اجتماعی دانست و اعلام کرد این بخشش بزرگ علاوه بر هموار کردن مسیر آزادی یک زندانی می‌تواند الگویی مؤثر برای گسترش فرهنگ ایثار و سازش در جامعه باشد.

روابط عمومی ستاد دیه هرمزگان ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، تأکید کرد که پویش «نذر حسینی» با هدف ترویج فرهنگ گذشت و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد همچنان در استان ادامه دارد.