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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

بخشش میلیاردی بانوی هرمزگانی، آزادی یک زندانی را رقم زد

بخشش میلیاردی بانوی هرمزگانی، آزادی یک زندانی را رقم زد

بخشش میلیاردی بانوی هرمزگانی، آزادی یک زندانی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان هرمزگان، در یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های صلح و سازش استان یک بانوی هرمزگانی با گذشت از ۲۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از مهریه خود نقش تعیین کننده‌ای در آزادی یک زندانی ایفا کرد.

بر اساس این گزارش، مبلغ کل مهریه این پرونده ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که این بانوی نیکوکار با بخشش بیش از ۹۸ درصد از مبلغ محکوم به و در قالب پویش «نذر حسینی»، زمینه رهایی محکوم علیه را فراهم کرد.

ستاد دیه استان هرمزگان این اقدام را جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ صلح، گذشت و مسئولیت پذیری اجتماعی دانست و اعلام کرد این بخشش بزرگ علاوه بر هموار کردن مسیر آزادی یک زندانی می‌تواند الگویی مؤثر برای گسترش فرهنگ ایثار و سازش در جامعه باشد.

روابط عمومی ستاد دیه هرمزگان ضمن قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، تأکید کرد که پویش «نذر حسینی» با هدف ترویج فرهنگ گذشت و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد همچنان در استان ادامه دارد.

کد مطلب 6906191

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