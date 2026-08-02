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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

جسد جوان ۱۸ ساله در حوالی پل مارنان پیدا شد

جسد جوان ۱۸ ساله در حوالی پل مارنان پیدا شد

اصفهان- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان از کشف جسد یک جوان ۱۸ ساله در رودخانه زاینده‌رود، محدوده پل مارنان خبر داد.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر کشف جسد در بستر رودخانه زاینده‌رود اظهار کرد: در پی تماس‌های دریافتی مبنی بر مشاهده جسد در آب در محدوده پل مارنان، تیم‌های عملیاتی این سازمان بلافاصله برای بررسی موضوع و رهاسازی جسد به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه شماره یک به همراه رئیس تیم غواصی ایستگاه شماره پنج حضور یافتند و عملیات خروج جسد از آب را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات و وضعیت جسد کشف شده تصریح کرد: بر اساس مشاهدات و ارزیابی‌های اولیه تیم‌های امدادی، فرد فوت‌شده جوانی ۱۸ ساله بوده و برآوردها حاکی از آن است که حدود دو تا سه روز از زمان مرگ وی گذشته است.

دهقانی خاطرنشان کرد: پس از خارج کردن جسد از آب، جهت انجام مراحل قانونی، بررسی علت دقیق فوت و شناسایی هویت، جسد برای سیر مراحل قضایی و تحقیقات تکمیلی به عوامل مربوطه و پزشکی قانونی تحویل داده شد.

کد مطلب 6906203

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