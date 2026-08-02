جسد جوان ۱۸ ساله در حوالی پل مارنان پیدا شد

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر کشف جسد در بستر رودخانه زاینده‌رود اظهار کرد: در پی تماس‌های دریافتی مبنی بر مشاهده جسد در آب در محدوده پل مارنان، تیم‌های عملیاتی این سازمان بلافاصله برای بررسی موضوع و رهاسازی جسد به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه شماره یک به همراه رئیس تیم غواصی ایستگاه شماره پنج حضور یافتند و عملیات خروج جسد از آب را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات و وضعیت جسد کشف شده تصریح کرد: بر اساس مشاهدات و ارزیابی‌های اولیه تیم‌های امدادی، فرد فوت‌شده جوانی ۱۸ ساله بوده و برآوردها حاکی از آن است که حدود دو تا سه روز از زمان مرگ وی گذشته است.

دهقانی خاطرنشان کرد: پس از خارج کردن جسد از آب، جهت انجام مراحل قانونی، بررسی علت دقیق فوت و شناسایی هویت، جسد برای سیر مراحل قضایی و تحقیقات تکمیلی به عوامل مربوطه و پزشکی قانونی تحویل داده شد.