ورزشگاه یادگار امام تبریز آماده میزبانی از تراکتور و هوادارانش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عطاپور، رئیس دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و مدیر مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) تبریز روز جمعه اظهار کرد: وضعیت چمن و بخش‌های مختلف ورزشگاه یادگار امام(ره) مناسب است و این مجموعه آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات پیش‌رو در لیگ برتر فوتبال را دارد.

وی افزود: امکانات و موارد رفاهی ورزشگاه نیز آماده شده است تا در صورت برگزاری دیدارهای تراکتور با حضور تماشاگران، شرایط مناسبی برای میزبانی از هواداران فراهم شود.

عطاپور درباره تأثیر برگزاری دیدارهای لیگ دسته یک در این ورزشگاه بر کیفیت چمن، گفت: چمن ورزشگاه شرایط مطلوبی دارد و برگزاری این مسابقات خللی در کیفیت آن ایجاد نکرده است، چرا که چمن هیبریدی ورزشگاه قابلیت برگزاری چند دیدار در هفته را دارد.

مدیر مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) تبریز ادامه داد: در ماه‌های اخیر اقداماتی برای توسعه پارکینگ‌ها انجام شده و هرچند بخش‌های جدید در حال حاضر خاکی است، اما به مرور با اجرای عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی، شرایط خدمات‌رسانی به تماشاگران بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد رمپ پارکینگ شماره یک، خاطرنشان کرد: این اقدام موجب شده هواداران دسترسی آسان‌تری به گیت شمالی ورزشگاه داشته باشند.

عطاپور همچنین از رفع برخی نواقص و انجام اقدامات نظافتی در ورزشگاه خبر داد و گفت: با تلاش مجموعه ورزش و جوانان و عوامل ورزشگاه، مشکلات قبلی برطرف شده و یادگار امام(ره) آماده میزبانی از مسابقات تراکتور است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل اقدامات انجام‌شده، فصل جدید مسابقات بدون مشکل میزبانی برگزار شود و رضایت هواداران فراهم شود.