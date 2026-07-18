شهریار مغانلو به تراکتور پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مغانلو مهاجم پیشین اتحاد کلبا امارات با عقد قراردادی به عضویت تیم تراکتور درآمد.

این بازیکن در تیم اماراتی خود موفق شد در ۵۱ بازی ۱۶ گل به ثمر برساند و سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس و سپاهان را دارد.