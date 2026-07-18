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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

شهریار مغانلو به تراکتور پیوست

شهریار مغانلو به تراکتور پیوست

تبریز- مهاجم باشگاه اتحاد کلبا امارات با قراردادی یک ساله به باشگاه تراکتور تبریز پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مغانلو مهاجم پیشین اتحاد کلبا امارات با عقد قراردادی به عضویت تیم تراکتور درآمد.

این بازیکن در تیم اماراتی خود موفق شد در ۵۱ بازی ۱۶ گل به ثمر برساند و سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس و سپاهان را دارد.

کد مطلب 6891558

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