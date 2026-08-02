خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: همزمان با موج گسترده سفرهای اربعین حسینی، مجموعه دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی کشور با بسیج امکانات و نیروهای خود، تلاش می‌کنند شرایطی مناسب برای تردد ایمن و آسان میلیون‌ها زائر عتبات عالیات فراهم کنند.

در این میان، حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان خدمت‌رسانی در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان، نقشی تعیین‌کننده در مدیریت جابه‌جایی زائران، ساماندهی ناوگان عمومی و نظارت بر روند ارائه خدمات بر عهده دارد.

افزایش حجم سفرها در روزهای منتهی به اربعین، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، استقرار تیم‌های نظارتی، مدیریت ناوگان و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مرتبط را دوچندان کرده است؛ موضوعی که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ادارات کل استانی آن، با اجرای طرح‌های ویژه و اعزام نیروهای تخصصی به مرزهای کشور در دستور کار قرار داده‌اند.

استان لرستان نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران غرب کشور و برخورداری از ناوگان فعال حمل‌ونقل عمومی، هر ساله سهم قابل توجهی در انتقال زائران به مرزهای اربعین، به‌ویژه مرز مهران، ایفا می‌کند.

از همین رو، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با آغاز عملیات اربعین، علاوه بر ساماندهی ناوگان مسافربری، تیم‌های نظارتی خود را برای کنترل روند فعالیت اتوبوس‌ها و ارتقای کیفیت خدمات به مرزهای خروجی کشور اعزام کرده است تا ضمن حفظ نظم و ایمنی سفرها، از بروز هرگونه تخلف یا اختلال در جابه‌جایی زائران جلوگیری شود.

در همین رابطه، رضا عبدی، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، از استقرار تیم‌های نظارتی در مرز مهران، فعالیت شبانه‌روزی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، برنامه‌ریزی برای اعزام مستمر اتوبوس‌ها به مرزهای اربعین و تلاش جهادی نیروهای راهداری برای ارائه خدمات شایسته به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه اربعین حسینی، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان نسبت به اعزام ۳۲ نفر از نیروهای تخصصی خود در قالب هشت تیم نظارتی به مرز مهران اقدام کرده است.

استقرار تیم‌های نظارتی برای مدیریت ناوگان مسافربری

وی با بیان اینکه این تیم‌ها به‌صورت میدانی بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی نظارت دارند، افزود: نیروهای اعزامی، روند فعالیت اتوبوس‌ها، نحوه خدمت‌رسانی به زائران و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند تا خدمات حمل‌ونقل با نظم، ایمنی و کیفیت مطلوب انجام شود.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان تصریح کرد: هدف از این اقدام، افزایش رضایتمندی زائران و اطمینان از ارائه خدمات مناسب در ایام پرتردد اربعین است.

فعالیت ۱۳۹ دستگاه اتوبوس در مسیر مرزهای اربعین

عبدی با اشاره به ظرفیت ناوگان مسافربری استان، گفت: در حال حاضر ۱۳۹ دستگاه اتوبوس فعال تحت پوشش شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری لرستان، به‌صورت شبانه‌روزی و بر اساس سیاست‌های سازمان راهداری، در مسیر انتقال زائران به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: تلاش شده است با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مناسب ناوگان، امکان جابه‌جایی به‌موقع و بدون وقفه زائران فراهم شود تا خدمت‌رسانی در ایام اوج سفرهای اربعین با کمترین مشکل انجام گیرد.

خدمت عاشقانه نیروهای راهداری در گرمای مرز

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با قدردانی از تلاش نیروهای مستقر در مرز مهران، اظهار داشت: با وجود گرمای شدید هوا، همکاران ما با روحیه‌ای جهادی و شبانه‌روزی در مرز حضور دارند و بر روند خدمت‌رسانی به زائران نظارت می‌کنند.

عبدی خاطرنشان کرد: بسیاری از این نیروها، اگرچه خود از جاماندگان زیارت اربعین هستند، اما عاشقانه و با تمام توان در حال خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و امیدواریم این خدمت خالصانه مورد عنایت و لطف سیدالشهدا (ع) قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان تا پایان عملیات اربعین با بسیج همه ظرفیت‌های انسانی و ناوگان حمل‌ونقل، برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و شایسته به زائران حسینی در کنار آنان خواهد بود.