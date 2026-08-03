پروژه «بیمه متمرکز»؛ یکپارچه سازی خدمات تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، «سیستم بیمه متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب»، یک طرح تحولی است که در دوره اخیر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی کلید خورده است.

این طرح در حال حاضر در شعبه ۱۹ تهران به صورت پایلوت در حال اجرا است تا بعد از چک نهایی، در آینده نزدیک به صورت سراسری در همه شعب تأمین اجتماعی راه اندازی ‌شود.

با تکمیل پروژه بیمه متمرکز، شعب تامین اجتماعی در هر جای کشور عملاً به شعب یکپارچه تبدیل خواهند شد؛ به این معنا که هر کارفرما، بیمه‌شده یا بازنشسته در هر نقطه از کشور به هر شعبه مراجعه کند، می‌تواند همه خدماتی را که در شعبه اصلی خود دریافت می کند، در شعبه های دیگر نیز دریافت کند.

راه‌اندازی سیستم بیمه متمرکز، صرفاً تغییر یک نرم‌افزار نیست؛ بلکه گامی بزرگ در جهت یکپارچه‌سازی خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای رضایتمندی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و کارکنان سازمان است.

دستاوردهای بیمه متمرکز

۱. یکپارچه‌سازی شعب و حذف وابستگی بیمه‌شدگان به شعبه دارای سابقه؛ به‌گونه‌ای که خدمات از هر شعبه قابل دریافت باشد.

۲. تسهیل امور کارفرمایان دارای کارگاه‌های متعدد در سراسر کشور و حذف نیاز به اعزام نماینده به شعب مختلف.

۳. جلوگیری از ایجاد بدهی‌های مضاعف ناشی از پراکندگی اطلاعات و نبود ارتباط بین شعب.

۴. اتصال کامل واحدهای بیمه‌ای و تسهیل تبادل اطلاعات برای ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر.

۵. ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت که گاه به زیان کارفرما، بیمه‌شده یا حتی خود سازمان تمام می‌شد.

۶. رفع سردرگمی همکاران با حذف سامانه‌های متعدد و استقرار یک سیستم یکپارچه.

۷. کاهش دوباره‌کاری‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان.

۸. تسریع در ارائه خدمات به کارفرمایان از جمله صدور برخط مفاصاحساب‌های موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون.

۹. تسریع در فرآیند وصول مطالبات و مدیریت بهتر پرونده‌ها.

۱۰. جلوگیری از تفسیرهای متفاوت آرای هیأت‌های تشخیص در زمان اجرای آرا.

۱۱. امکان استفاده برخط از مانده بستانکاری کارفرمایان برای تسویه بدهی‌های جاری و معوق در قالب کیف پول الکترونیکی.

۱۲. تجدید محاسبه بدهی‌های برآوردی بر اساس اسناد و مدارک معتبر، بدون نیاز به تشکیل جلسات متعدد و در چارچوب بخشنامه‌های جدید درآمد.

۱۳. تسریع در قطعیت و وصول مطالبات و فراهم شدن امکان بهره‌مندی به‌موقع کارفرمایان و بیمه‌شدگان از مزایای قانونی.

۱۴. کاهش اعتراضات کارفرمایان با واقعی‌تر شدن محاسبات و حذف خطاهای ناشی از تفسیرهای متفاوت.

۱۵. کاهش فرآیندهای فرسایشی و زمان‌بر و افزایش رضایت شغلی همکاران.