به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رحیمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری سوادکوه، با اشاره به انعقاد قرارداد ۲۵۰ میلیارد تومانی جهت روکش آسفالت محور سوادکوه، از محدوده گردنه گدوک تا زیرآب، اجرای یکپارچه این پروژه را اقدامی مهم و متفاوت نسبت به رویکردهای گذشته دانست و افزود: پیش از این، قراردادها عمدتاً محدود به بخش‌های کوتاهی از این محور بود.ز

رئیس اداره راهداری شهرستان سوادکوه، در خصوص ایمن‌سازی این مسیر، از قرارداد جدیدی به ارزش ۶۰ میلیارد به منظور جمع‌آوری گاردریل‌های قدیمی و جایگزینی آن‌ها با نیوجرسی‌های مفصلی خبر داد و افزود: اقدام دیگر برای ایمن سازی مسیر اجرای ۱۲ کیلومتر روشنایی در نقاط پرخطر گدوک تا پل سفید است.

وی با تأکید بر سیاست این اداره مبنی بر تعامل حداکثری با دستگاه‌های خدمات‌رسان، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که روند خدمت‌رسانی به مردم و اجرای پروژه‌ها به دلیل بروکراسی‌های اداری دچار تعویق نشود

رحیمی در ادامه از احیای «جاده شاه‌عباسی» حدفاصل سرگردنه گدوک تا دوگل خبر داد و هدف از این پروژه ۸ کیلومتری را ایجاد یک محور پدافندی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه دانست و گفت: در این راستا، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بوم‌گردی نیز در دستور کار قرار دارد.

این مسئول با اشاره به کوهستانی بودن، برف‌خیز بودن و حجم بالای بارش‌ها در این محور، از احداث مجتمعی مشترک برای استقرار دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل هلال‌احمر، اداره راهداری و پلیس‌راه خبر داد و تأکید کرد که این اقدام برای نخستین‌بار در محور تهران-شمال اجرایی می‌شود.

وی در حوزه آسفالت مسیرهای فرعی و روستایی نیز از مشارکت مؤثر بخش خصوصی و معادن سخن گفت و توضیح داد: در حال حاضر، عملیات روکش ۵ کیلومتر از محور خطیرکوه و ۱۰ کیلومتر از محور انند-چرات توسط سه معدن فعال در منطقه در حال انجام است؛ همچنین مسیر آزادمهر تا سه‌راهی کارمزد نیز با مشارکت سازمان ایمیدرو در دست اجراست.