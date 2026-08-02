به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس رئیس‌محمدی پیش‌ازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت چهل و ششمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی با اصحاب رسانه اظهار کرد: از مجموع خدمات ارائه‌شده، یک‌هزار و ۶۰۰ نفر در حوزه مشاوره تخصصی به مرکز مراجعه کردند و در بخش تشخیص طبی نیز بالغ بر ۱۲ هزار خدمت ارائه شد.



وی تصریح کرد: در بخش مراجعات سرپایی نیز حدود ۸ هزار متقاضی به مرکز مراجعه کردند که بخشی از این افراد با دریافت دارو، مشاوره و درمان‌های اولیه به نتایج مطلوب دست یافتند.



رئیس محمدی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۲۴ هزار خدمت در بخش‌های مختلف آزمایشگاهی، طب کار، تشخیص طبی، مشاوره، درمان‌های تخصصی و اتاق عمل به مراجعان ارائه شده است.



رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی تاکید کرد: بخش‌های کلینیکی مرکز درمان ناباروری به‌صورت فعال خدماتی چون اهدای تخمک و اهدای جنین نیز در این مرکز انجام شده که در سال گذشته ۷۰ مورد خدمت ارائه شده است.



وی افزود: در آزمایشگاه تشخیص طبی ۲ هزار و ۲۰۰ خدمت، در بخش طب کار، ۷ هزار و ۴۶۰ خدمت و در حوزه آزمایش‌های ژنتیکی نیز ۳۵۰ مورد خدمت ارائه شده است.



وی گفت: در بخش بانک خون بند ناف با توجه به استقرار خدمات از بدو تولد، امکان ذخیره‌سازی خون بند ناف فراهم شده و در سال گذشته حدود ۱۸۰ نمونه ذخیره‌سازی انجام شده است.



رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی تصریح کرد: نرخ موفقیت درمان ناباروری در روش‌های مختلف انتقال جنین در سطح جهانی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است که در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان مرکزی این میزان به حدود ۴۸ درصد رسیده است.



رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی از راه‌اندازی مرکز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در این مجموعه خبر داد و گفت: مجوز ایجاد این مرکز در شورای پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور به تصویب رسیده و به‌زودی فعالیت آن در دفتر جهاد دانشگاهی استان آغاز خواهد شد.



وی افزود: با توجه به شرایط زیست‌محیطی استان مرکزی و چالش‌های ناشی از آلایندگی صنایع، ایجاد این مرکز با هدف ارائه ارزیابی‌های تخصصی در حوزه آب، خاک و هوا، بررسی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های صنعتی و کمک به تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای صدور مجوزها در دستور کار قرار گرفته است.



وی ادامه داد: مطالعات علمی نشان داده است که عوامل زیست‌محیطی از جمله آلودگی هوا، آلودگی آب و خاک، مواد شیمیایی، پلاستیک‌ها و آلاینده‌های محیطی می‌توانند بر فرآیندهای مرتبط با باروری زنان و مردان اثرگذار باشند.



رئیس محمدی تاکید کرد: اثرگذاری عوامل زیست‌محیطی بر باروری در دوره‌های جنینی، سه ماهه نخست بارداری و نوجوانی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بر ذخیره تخمدانی، کیفیت اسپرم و سلامت نسل‌های آینده تأثیرگذار باشد.



وی افزود: با توجه به صنعتی بودن استان و چالش‌های زیست‌محیطی موجود، بررسی علمی تأثیر آلاینده‌ها بر سلامت باروری ضروری است که تعیین سهم دقیق آلودگی در ناباروری نیازمند مطالعات جامع بوده اما سهم آلایندگی زیست محیطی استان بر میزان ناباروری زوجین، غیرقابل انکار است.



رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی گفت: تمامی خدمات ارائه‌شده در جهاد دانشگاهی در قالب یک مجموعه عمومی غیردولتی انجام می‌شود و تعرفه‌های درمانی آن بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه می‌شود.



وی افزود: در حوزه درمان ناباروری، جهاد دانشگاهی تلاش کرده است خدمات تخصصی را با هزینه‌ای مناسب‌تر نسبت به بخش خصوصی ارائه کند، به‌گونه‌ای که تعرفه‌های این مجموعه یک‌سوم کمتر از بخش خصوصی است و نسبت به بخش دولتی حدود یک‌سوم بالاتر خواهد بود.



رئیس محمدی تصریح کرد: هزینه پکیج کامل درمان ناباروری در بخش دولتی حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که هزینه پرداختی مراجعه‌کننده در جهاد دانشگاهی برای دریافت خدمات مشابه کمتر از ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.



وی با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای این مجموعه ادامه داد: جهاد دانشگاهی با تمامی بیمه‌های تکمیلی قرارداد دارد و از حداکثر ظرفیت‌های بیمه‌ای برای کاهش هزینه‌های بیماران استفاده می کند.



وی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق خدمات تخصصی، هزینه‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای این مرکز، از برنامه‌های مهم مجموعه برای افزایش آگاهی عمومی و دسترسی بهتر به خدمات درمان ناباروری است.