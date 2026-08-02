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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد

جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از مرز ۸۷ میلیون نفر به ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از ۸۷ میلیون نفر به رقم ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسیده است.

جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد/ ۱۲۸ هزار تولد تا رسیدن به پیش‌بینی امسال

این در حالی است که بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران جمعیت کشور ۸۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور تا پایان ۱۴۰۵ به عدد ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر برسد که بیش از ۶۷ میلیون نفر آن جمعیت شهری و حدود ۲۰ میلیون نفر هم جمعیت روستایی خواهند بود.

جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد/ ۱۲۸ هزار تولد تا رسیدن به پیش‌بینی امسال

همچنین بُعد جمعیت هر خانوار به طور متوسط کمتر از ۳.۲ نفر (۳.۱۹) محاسبه شده که از دهه ۳۰ به این سو به کمترین حد ممکن رسیده است.

جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد/ ۱۲۸ هزار تولد تا رسیدن به پیش‌بینی امسال

در سال ۱۴۰۴ تعداد ولادت‌های ثبت شده در کشور ۸۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر و تعداد وفات‌ها حدود ۴۶۰ هزار (۴۵۹ هزار و ۹۸۴) نفر بوده است؛ بیشترین ولادت‌ها در تابستان سال گذشته و بیشترین وفات‌ها در بهار پارسال رخ داده بود.

کد مطلب 6906402
سمیه رسولی

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