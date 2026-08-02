به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای مجازی اظهار کرد: گسترش فروشگاه‌های اینترنتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و روش‌های جدید پرداخت، ضمن افزایش رفاه و قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، زمینه توسعه تجارت الکترونیکی را فراهم کرده است؛ با این حال، در کنار این مزایا، مخاطراتی مانند عرضه کالاهای قاچاق، فروش اقلام غیرمجاز، کالاهای تقلبی و فاقد خدمات پس از فروش، تبلیغات خلاف واقع و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیز افزایش یافته است.

بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت به‌عنوان یکی از دستگاه‌های کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند، افزود: این سازمان با راهبری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، آموزش ناظران استانی، رصد مستمر سکوهای اینترنتی و ثبت تخلفات در پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی مرکز تتا، نظارت بر بازار مجازی را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال، تخلفات یک‌هزار و ۴۳۵ کسب‌وکار اینترنتی شناسایی و گزارش شد که از این تعداد، ۸۷۲ مورد مربوط به عرضه کالای قاچاق، ۱۵۹ مورد مربوط به فروش کالاهای ممنوعه و ۴۰۴ مورد نیز سایر تخلفات بوده است.

فرهیدزاده ادامه داد: طراحی فرآیند ارزیابی عملکرد سکوهای اینترنتی، آموزش مستمر ناظران، بررسی مشکلات و نیازهای استان‌ها، از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و برخی محدودیت‌های زیرساختی شبکه اینترنت، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی نظارت‌ها داشته است.

وی با اشاره به آمار سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: در این مدت، مجموعاً ۲ هزار و ۱۸ تخلف در فضای مجازی ثبت شده که در مقایسه با ۳۳۵ تخلف ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۰۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد کسب‌وکارهای متخلف شناسایی‌شده از ۱۶۹ مورد به ۹۹۹ مورد افزایش یافته که بیانگر رشد ۴۹۱ درصدی در شناسایی متخلفان است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در میان تخلفات ثبت‌شده، عرضه کالای قاچاق با یک‌هزار و ۵۱۱ مورد و فروش اقلام غیرمجاز با ۴۵۷ مورد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که این موارد به‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰۰ و یک‌هزار و ۵۳۲ درصدی داشته‌اند.

فرهیدزاده در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: شفاف‌سازی گردش کالا، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول، بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان، حمایت از کسب‌وکارهای قانونی، جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز و شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و اقلام غیرمجاز، به‌ویژه در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، در بستر فضای مجازی است.