نظارت ویژه بر بازار کالا و خدمات تداوم دارد؛ ۴۵۱۷ بازرسی در مرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، محمدابراهیم امینیان گفت: در بازه زمانی ۲۷ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در استانهای ایلام، خوزستان، کردستان و کرمانشاه در مجموع ۴ هزار و ۵۱۷ مورد بازرسی انجام شد که به تشکیل ۸۴۷ پرونده تخلف به ارزش حدود یکهزار و ۴۹۴ میلیارد ریال منجر شد.
مدیرکل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استانهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: از مجموع پروندههای تشکیلشده، ۶۵۴ پرونده به ارزش بیش از یکهزار و ۴۴۳ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. همچنین در بخش کالاها و خدمات اولویتدار مرتبط با نیاز زائران، یکهزار و ۷۶۶ مورد بازرسی انجام و ۳۴۶ پرونده تخلف تشکیل شد که بخش قابل توجهی از این نظارتها مربوط به مواد خوراکی، محصولات صنایع غذایی و مراکز تهیه و عرضه غذا بوده است.
امینیان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این طرحها گفت: هدف از اجرای برنامههای نظارتی صرفاً افزایش تعداد بازرسی یا تشکیل پرونده نیست؛ بلکه حضور مؤثر و هدفمند در بازار، پیشگیری از تخلف، افزایش بازدارندگی، تسریع در رسیدگی به گزارشهای مردمی و صیانت از حقوق زائران و مصرفکنندگان در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به در پیش بودن دهه پایانی ماه صفر افزود: با پایان موج سفرهای اربعین، بخش دیگری از سفرهای گسترده زیارتی به مقصد مشهد مقدس شکل میگیرد و با توجه به پیشبینی حضور بیش از ۸ میلیون زائر و مسافر در استان خراسان رضوی و بهویژه مشهد مقدس، برنامهریزی لازم برای تقویت نظارت بر بازار کالا و خدمات و افزایش حضور میدانی در نقاط پرتردد انجام شده است.
مدیرکل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استانها تصریح کرد: طرح ویژه نظارتی دهه پایانی صفر علاوه بر مشهد مقدس، شهرستانهای واقع در محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد را نیز دربر میگیرد و در این چارچوب، پایگاههای نظارت و بازرسی در خیابانهای اصلی و مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی مستقر خواهند شد.
وی افزود: استقرار ظرفیتهای نظارتی در راهآهن و پایانههای مسافربری نیز پیشبینی شده است تا ضمن پایش مستمر نحوه ارائه کالا و خدمات، امکان رسیدگی سریعتر به گزارشها و تخلفات احتمالی فراهم شود.
امینیان با اشاره به گستره حوزههای مورد نظارت گفت: مراکز اقامتی، هتلها و مهمانپذیرها، رستورانها و مراکز عرضه مواد غذایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، حملونقل درونشهری، خدمات خودرویی، پارکینگها و سایر خدمات پرتقاضای زائران از جمله بخشهایی هستند که در این ایام تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
وی نظارت بر تأمین و عرضه اقلام اساسی مورد نیاز زائران و مسافران از جمله گوشت مرغ، روغن خوراکی، شکر و گوشت قرمز و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت این اقلام را از دیگر محورهای طرح عنوان کرد.
مدیرکل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استانها ادامه داد: برخورد با تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با حضور مستمر و هدفمند بازرسان، علاوه بر رسیدگی به تخلفات احتمالی، زمینه بروز آنها نیز تا حد امکان کاهش یابد.
امینیان با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بهعنوان مسئول کمیته نظارت و تنظیم بازار ستاد خدمات سفر استان و با مشارکت سایر دستگاههای عضو، برنامههای پیشبینیشده را دنبال خواهد کرد تا ظرفیتهای نظارتی بهصورت هماهنگ و متناسب با شرایط این ایام بهکار گرفته شود.
وی تأکید کرد: از مرزهای اربعین تا مشهدالرضا، محور مشترک برنامههای نظارتی، حضور مؤثر در بازار، پیشگیری از تخلف و حمایت از حقوق زائران و مصرفکنندگان است و گزارشهای مردمی از طریق سامانه پاسخگویی یکپارچه ۱۲۴ میتواند به شناسایی سریعتر مسائل و هدایت هدفمندتر ظرفیتهای نظارتی کمک کند
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