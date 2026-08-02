امیری راد: ۱۸۰ مدرسه مراغه به صفحات خورشیدی مجهز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز یکشنبه با اشاره به اینکه پیگیریهای انجام شده توسط نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، طرح نصب پنلهای خورشیدی در مدارس مراغه اجرایی می شود، افزود: در مرحله نخست تعداد ۱۸۰ مدرسه دارای سقف تخت و غیرشیروانی برای اجرای این طرح شناسایی شدهاند تا با نصب پنلهای خورشیدی بخشی از برق مورد نیاز خود را تولید کنند.
وی اظهار کرد: پیش از اجرای این طرح، استحکام سازه مدارس، زاویه مناسب تابش خورشید، نبود موانع برای دریافت حداکثری نور و سایر الزامات فنی به طور دقیق بررسی خواهد شد تا بیشترین بهرهوری از این سرمایهگذاری مهم در عرصه انرژی حاصل شود.
امیری راد یادآور شد: پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، فهرست مدارس واجد شرایط برای طی مراحل اجرایی به وزارت نیرو اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح مزبور گامی مؤثر در توسعه انرژیهای پاک و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی است، ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای انرژی مدارس، زمینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را نیز فراهم میکند که یکی از سیاست های مهم دولت چهاردهم در حوزه های اقتصادی است.
امیری راد گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۵۰ درصد اعتبار اجرای این طرح از محل مشارکت آموزش و پرورش و مدارس و ۵۰ درصد دیگر توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تأمین خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای موفق این طرح در مراغه، زمینه تعمیم آن به سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی و کشور نیز فراهم شود و این شهرستان به الگویی ملی در بهرهگیری از انرژی خورشیدی در فضاهای آموزشی تبدیل شود.
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