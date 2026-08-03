به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه سهجانبه همکاری میان شهرداری و فرمانداری مراغه و ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانشرقی با هدف احداث پردیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این شهرستان صبح دوشنبه به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، شهرداری مراغه قطعه زمینی مناسب را بهصورت رایگان برای احداث این مجموعه فرهنگی، هنری و آموزشی در اختیار ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانشرقی قرار داد تا عملیات اجرایی یکی از مهمترین پروژههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان استان آغاز شود.
پردیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراغه با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی، هنری و آموزشی، ایجاد فضاهای خلاق، کارگاههای آموزشی، مراکز هنری و محیطهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای کودکان، نوجوانان و دانشآموزان احداث خواهد شد.
این مجموعه که دومین پردیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کشور به شمار میرود، قرار است طی دو سال آینده تکمیل و بهرهبرداری شود تا دسترسی کودکان و نوجوانان جنوب آذربایجانشرقی به امکانات نوین فرهنگی، آموزشی و هنری فراهم شود.
فرماندار مراغه در آیین امضای این تفاهمنامه، اجرای این طرح را گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت فرهنگی، تقویت زیرساختهای آموزشی و هنری و ارتقای فعالیتهای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان دانست و بر همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی شهرستان برای تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد.
علی امیریراد اظهار کرد: احداث پردیس فرهنگی، هنری و آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مراغه، علاوه بر ایجاد فضایی استاندارد برای آموزش و پرورش استعدادهای نسل آینده، نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، توسعه فعالیتهای فرهنگی و تقویت سرمایه انسانی شهرستان خواهد داشت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانشرقی نیز با تشریح اهداف این پروژه، توسعه مراکز فرهنگی در شهرستانها را از الزامات تحقق عدالت فرهنگی عنوان کرد.
زینب علمدار با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای فرهنگی، زمینهساز توسعه متوازن در استان است، گفت: گسترش مراکز فرهنگی کانون نیازمند تعامل و همکاری سازنده دستگاههای اجرایی است تا کودکان و نوجوانان در تمامی مناطق استان، بدون توجه به محل سکونت، از فرصتهای برابر برای بهرهمندی از خدمات فرهنگی، هنری و آموزشی برخوردار شوند.
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