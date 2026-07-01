به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی و شورای برنامهریزی شهرستان بستانآباد، تخصیص یکهزار و ۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان برای اجرای پروژههای عمرانی سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید.
رسول یعقوبی فرماندار بستانآباد با بیان اینکه اعتبارات مصوب در حوزههای راه و شهرسازی، نوسازی و تجهیز مدارس، کشاورزی، مدیریت منابع آب، زیرساختهای شهرکهای صنعتی، توسعه اماکن ورزشی و طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توزیع خواهد شد، اظهار کرد: هدف از این تخصیص، تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت زیرساختهای توسعهای شهرستان است.
وی بر ضرورت جذب بهموقع اعتبارات تأکید کرد و خواستار اولویتبندی پروژههایی شد که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
فرماندار بستانآباد همچنین با تأکید بر نظارت دقیق بر روند اجرای طرحها گفت: کیفیت اجرای پروژهها نباید فدای سرعت شود و رعایت استانداردهای فنی، بهویژه در پروژههای راهسازی و مدرسهسازی، ضروری است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن شهرستان، بر تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی، مدیریت منابع آب و توسعه شهرکهای صنعتی تأکید کرد و خواستار اقدامات عملیاتی برای رفع تنشهای آبی و حمایت از اشتغال روستایی شد.
یعقوبی همچنین با انتقاد از تأخیر در ابلاغ برخی اعتبارات و آغاز پروژههای مصوب، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با پیگیری مستمر در سطح استان، موانع اداری و اجرایی طرحهای شهرستان را برطرف کنند.
وی در پایان اظهار کرد: شورای برنامهریزی باید محلی برای تصمیمگیریهای راهبردی باشد و خروجی آن به ارتقای کیفیت خدمات دولت و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر شود.
در این جلسه همچنین بر تقویت مسیرهای جایگزین مواصلاتی شهرستان برای مدیریت شرایط بحرانی، بررسی راهکارهای جبران خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی و حفظ اکوسیستم تالاب قوریگل از طریق تأمین حقابه آن و توسعه ظرفیتهای گردشگری این تالاب تأکید شد.
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