  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

ابلاغ اعتبار ۲۰۵ میلیارد تومانی برای ۴۴ پروژه در شهرستان کلیبر

ابلاغ اعتبار ۲۰۵ میلیارد تومانی برای ۴۴ پروژه در شهرستان کلیبر

کلیبر- معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: مبلغ ۲۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای ۴۴ پروژه مختلف از محل تملک دارایی سرمایه استانی به کلیبر اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرجی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کلیبر که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: متوسط تخصیص دریافتی پروژه‌های این شهرستان از محل اعتبارات استانی در سال گذشته 75.7 درصد بوده که بالاتر از رقم متوسط استانی بوده است.

وی افزود: اعتباراتی که در سال ۱۴۰۵ از محل تملک دارایی سرمایه استانی به شهرستان کلیبر ابلاغ شده مبلغ ۲۰۵ میلیارد تومان بوده که برای ۴۴ پروژه مختلف در سطح شهرستان توزیع و ابلاغ شده است.

فرجی توضیح داد: از مهم‌ترین پروژه‌های ملی شهرستان می‌توان به احداث سد پیغام چای اشاره کرد که با پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد، تا به امروز برای این پروژه مبلغ ۸۷۸ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل ۱۲ درصد باقیمانده مبلغ یک هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر یک همت اعتبار لازم است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه آبگیری سد با حضور استاندار شروع شده است، افزود: امسال از محل اعتبارات توازن ملی برای این پروژه مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان از طرف استان به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد شده و مبلغ ۲۴۲ میلیارد تومان نیز از در پیوست قانون اعتبار دارد.

وی گفت: یکی دیگر از پروژه‌های مهم ملی این شهرستان بحث آبرسانی به شهر کلیبر است که برای مقابله با تنش آبی شهر کلیبر و روستاهای اطراف، همچنین بهره‌برداری از سد پیغام چای اجرایاین طرخ ضروری می‌باشد.

فرجی یادآور شد: برای این پروژه نیز تاکنون مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از محل ملی هزینه شده و اعتبار ابلاغی برای این طرح در سال جاری مبلغ ۳۶.۳ میلیارد تومان است. در ادامه از محل اعتبارات توازن ملی و از طرف استان مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان برای تسریع در روند اجرای پروژه در نظر گرفته شده و برای امور بخشی در سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد شده است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اضافه کرد: مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان کلیبر با تزریق اعتبارات مناسب از محل ملی و مسئولیت‌های اجتماعی دارای رشد فیزیکی مناسب بوده و با تامین اعتبارات مورد نیاز در سال‌های آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان ساخت: اعتبار در نظر گرفته شده از محل تملک دارایی سرمایه استانی برای این پروژه در سال جاری مبلغ ۴۰ میلیارد تومان بوده و تا آخر سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۱ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.

فرجی افزود: سایر پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان نیز در بخش‌ راه‌های روستایی، تعریض ورودی شهر کلیبر بخش نوسازی مدارس بخش کشاورزی بهداشت و درمان می‌باشد که اعتبارات لازم ای ادامه روند اجرای پروژه‌ها پیش بینی شده است.

کد مطلب 6876254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها