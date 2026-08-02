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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

آخرین وضعیت مرز شلمچه؛ ترددها همچنان پرحجم

آخرین وضعیت مرز شلمچه؛ ترددها همچنان پرحجم

شلمچه - در آستانه روز اربعین حسینی، ترددها در مرز شلمچه همچنان پرحجم و پرتراکم است.

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کد مطلب 6906489

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