https://mehrnews.com/x3cJwM ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹ کد مطلب 6906489 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹ آخرین وضعیت مرز شلمچه؛ ترددها همچنان پرحجم شلمچه - در آستانه روز اربعین حسینی، ترددها در مرز شلمچه همچنان پرحجم و پرتراکم است. دریافت 14 MB کد مطلب 6906489 کپی شد مطالب مرتبط گفتگوی وزیر راه و شهرسازی با مسافران قطار شلمچه استقرار کانون صنفی شرکت های مسافربری در مرز شلمچه وضعیت پارکینگ خودروها در شلمچه تردد در محورهای منتهی به شلمچه روان است ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در شلمچه آماده بازگشت زوار هستند برچسبها اربعین حسینی اربعین 1405 مرز شلمچه
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