به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی عصر یکشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دلدادگان اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: سال گذشته بیش از سه میلیون نفر از ایران در مراسم اربعین حسینی در عراق حضور یافتند و ۱۶ میلیون نفر نیز در داخل کشور در آیین جاماندگان شرکت کردند.
وی افزود: در خراسان جنوبی سال گذشته ۳۹ هزار نفر به عتبات عالیات مشرف شدند و ۱۸۷ هزار نفر نیز در مراسم جاماندگان اربعین در ۱۹۳ مسیر شهری و روستایی حضور پیدا کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در روز اربعین سال گذشته ۴۹۰ موکب توسط هیئتها، گروههای جهادی، مساجد و مردم برای خدمترسانی برپا شد که طبق آخرین آمار، امسال تاکنون ۵۵۰ موکب برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردهاند و پیشبینی میشود این تعداد در روزهای آینده افزایش یابد.
به گفته وی، امسال در ۲۰۰ نقطه شهری و روستایی در سراسر استان مراسم جاماندگان اربعین حسینی برگزار میشود.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به توسعه زیرساختها و خدماترسانی در مسیر اربعین گفت: یکی از دغدغههای مهم، توجه به محتوای مراسم و تبیین پیام اربعین است چراکه همه این خدمات و تلاشها باید در راستای هدف اصلی قیام سیدالشهدا (ع)، یعنی روشنگری، تبیین، استکبارستیزی، بندگی خالص خدا و ترویج اسلام ناب باشد.
وی با اشاره به خدمترسانی موکبهای استان در عراق به زائران اربعین بیان کرد: این صحنهها نشان میدهد عشق به سیدالشهدا (ع) چگونه مردم را پای کار آورده است، اما همه این تلاشها باید ناظر به همان پیام اصلی اربعین باشد؛ پیامی که امروز در کلام امام راحل عظیمالشأن، رهبر معظم انقلاب و فرهنگ ولایتمداری ملت ایران دنبال میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه به برنامههای محتوایی در کنار خدمات موکبها، گفت: علاوه بر تلاش موکبداران، مجموعههای فرهنگی نیز باید پای کار باشند.
وی با اشاره به موضوع خونخواهی رهبر شهید انقلاب به عنوان یکی از محورهای مهم محتوایی مراسمها، بیان کرد: این موضوع در حال تبدیل شدن به یک گفتمان و مطالبه فراملی است و حتی در عراق نیز شاهد بودیم که موکبداران بر موضوع انتقام خون امام شهید تأکید داشتند.
حجتالاسلام سالاری مکی ادامه داد: آنچه در تهران و قم و مشهد با برافراشته شدن پرچمهای سرخ و برگزاری مراسمهای گسترده اتفاق افتاد، فراتر از یک عزاداری عمومی بود و پیام خونخواهی را به دنیا منتقل کرد؛ پیامی که روز به روز در حال تبیین و گسترش است.
وی با تأکید بر نقش دستگاهها در فضاسازی و زیباسازی مراسم جاماندگان اربعین، گفت: مجموعههایی که در برگزاری این مراسم نقش دارند، به ویژه شهرداریها، باید از نقطه آغاز تا پایان مسیر به فضاسازی مناسب توجه کنند.
حجتالاسلام بیان کرد: امید است با همکاری دستگاهها، هیئتها، موکبها و مجموعههای مردمی، مراسم اربعین امسال با پیام بیشتر، انسجام بالاتر و جلوههای بصری زیباتر نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.
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