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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

سردار رادان: ۱.۸ میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

سردار رادان: ۱.۸ میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

ایلام - فرمانده کل فراجا گفت:تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان عصر یکشنبه را بازدید از مرز مهران اظهار داشت: تاکنون سه میلیون و ۳۰۰ زائر اربعین از مرزهای کشور خارج و یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر وارد کشور شده اند.

وی بیان کرد: سهم مرز مهم در خروج یک ملیون و ۴۰۰ هزار زائر و در بازگشت ۷۰۰ هزار نفر بوده است.

سردار رادان ادامه داد: با وجود افزایش حجم سفرها، فوتی‌های تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: با همکاری با کشور عراق خوشبختانه روند ایستایی زوار در گیت های گذرنامه به کمترین حد خود رسیده است.

کد مطلب 6906581

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