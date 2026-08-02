خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: اربعین حسینی، بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان اسلام، هر ساله جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، ایمان و عشق به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش می‌گذارد؛ رویدادی که میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف با وجود سختی‌های مسیر، خود را به کربلای معلی می‌رسانند تا در آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین حضور یابند.

در این میان، استان لرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران و نزدیکی به مرز مهران، هر سال نقش مهمی در پشتیبانی و ساماندهی این حرکت عظیم مردمی ایفا می‌کند و دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و فرهنگی استان، ماه‌ها پیش از آغاز سفرها، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای تسهیل تردد و ارائه خدمات به زائران در دستور کار قرار می‌دهند.

ثبت‌نام زائران در سامانه سماح، تأمین ارز اربعین، آماده‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، استقرار نیروهای امدادی و خدمات‌رسان، مدیریت ترافیک و اطلاع‌رسانی مستمر، تنها بخشی از اقداماتی است که در قالب ستاد اربعین استان دنبال می‌شود تا زائران بتوانند سفری ایمن، منظم و آرام را تجربه کنند.

از سوی دیگر، با افزایش حجم تردد در محورهای منتهی به مرز مهران و همزمانی سفرها با گرمای شدید هوا، مدیریت زمان سفر و رعایت توصیه‌های ایمنی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مسئولان بر آن تأکید دارند.

در همین راستا، حمید کشکولی، دبیر ستاد اربعین استان لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت ثبت‌نام زائران، روند تخصیص ارز اربعین، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و شرایط تردد در محورهای استان، به مهم‌ترین توصیه‌ها برای زائران اربعین حسینی پرداخت و از هم‌استانی‌ها خواست با برنامه‌ریزی مناسب و پرهیز از موکول کردن سفر به روزهای پایانی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر و ایمن‌تر این حماسه بزرگ معنوی را فراهم کنند.

ثبت‌نام ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران استان در سامانه سماح

وی از ثبت‌نام ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران استان در سامانه سماح خبر داد و گفت: تمامی افرادی که در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند با استفاده از کد رهگیری و کد پیگیری خود برای دریافت ارز اربعین به بانک‌های عامل مراجعه کنند.

افرادی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند با استفاده از کد رهگیری و کد پیگیری خود برای دریافت ارز اربعین به بانک‌های عامل مراجعه کنند

کشکولی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، به هر یک از زائران ثبت‌نام‌شده در سامانه سماح، ۲۰۰ هزار دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص می‌یابد و متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن کد رهگیری سامانه و مدارک لازم، این ارز را از بانک‌های عامل سراسر استان دریافت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل مراحل ثبت‌نام در سامانه سماح افزود: ثبت‌نام در این سامانه علاوه بر بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای زائران، یکی از الزامات حضور در مرزهای خروجی کشور محسوب می‌شود و زائران باید کد رهگیری سامانه سماح را تا پایان سفر نزد خود نگهداری کنند.

گذرنامه و کد رهگیری سماح، الزامی برای خروج از مرز

دبیر ستاد اربعین لرستان با اشاره به الزامات سفر زائران به عتبات عالیات گفت: همراه داشتن گذرنامه معتبر و کد رهگیری سامانه سماح برای مراجعه به مرزهای خروجی کشور ضروری است و زائران باید پیش از حرکت، از کامل بودن مدارک خود اطمینان حاصل کنند.

کشکولی با بیان اینکه مرز مهران به عنوان مرز خروجی اصلی زائران استان لرستان تعیین شده است، تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران در این مسیر اندیشیده شده و امیدواریم هم‌استانی‌های عزیز با رعایت توصیه‌های ستاد اربعین، سفری ایمن، آرام و بدون مشکل را تجربه کنند.

موج دوم سفرهای اربعین آغاز شده است

وی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر جاده‌های لرستان به دلیل آغاز موج دوم سفرهای اربعین، با تردد قابل توجهی مواجه هستند و بخشی از زائرانی که زودتر عازم عتبات عالیات شده بودند نیز در حال بازگشت هستند.

در حال حاضر جاده‌های لرستان با تردد قابل توجهی مواجه هستند

دبیر ستاد اربعین لرستان افزود: با توجه به افزایش حجم ترافیک در مسیرهای منتهی به مرز مهران، رانندگان و زائران باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توصیه‌های پلیس و عوامل راهداری را جدی بگیرند تا شاهد سفری ایمن و بدون حادثه باشیم.

زائران سفر را به روزهای پایانی موکول نکنند

کشکولی با اشاره به گرمای هوا و احتمال افزایش ازدحام در روزهای منتهی به اربعین حسینی، از زائران خواست زمان سفر خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که با مشکلات ناشی از تراکم جمعیت مواجه نشوند.

وی گفت: با توجه به دمای بالای هوا و پیش‌بینی افزایش چشمگیر تعداد زائران در روزهای پایانی، توصیه می‌کنیم هم‌استانی‌های عزیز سفر خود را به روزهای آخر یا روز اربعین موکول نکنند، زیرا در آن زمان علاوه بر ازدحام جمعیت، تردد در محورهای مواصلاتی و مرزهای خروجی نیز با حجم بیشتری همراه خواهد بود.

دبیر ستاد اربعین لرستان در پایان با آرزوی قبولی زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، ایمنی و انتظامی در طول سفر تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های عضو ستاد اربعین استان با تمام ظرفیت برای خدمت‌رسانی به زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند تا سفر معنوی هم‌استانی‌ها با آرامش و امنیت کامل انجام شود.