امدادگران زنجان بیش از ۹ هزار خدمت درمانی به زائران اربعین ارائه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: طی هشت روز گذشته، خدمات درمانی با حضور ۵۷ نفر از کادر درمان و اجرایی شامل پزشکان متخصص و عمومی، روان‌شناس، پرستار، پیراپزشک، کارشناس فوریت‌های پزشکی و دارویی، نجاتگران و عوامل پشتیبانی به زائران ارائه شده است.

وی با اشاره به عملکرد درمانگاه اظهار کرد: در این مدت ۲ هزار و ۶۵۷ ویزیت تخصصی و ۶ هزار و ۹۳۶ ویزیت عمومی انجام شده و همچنین چهار مورد احیای قلبی ریوی (CPR) و ۲۷ مورد انتقال بیماران به مراکز درمانی به ثبت رسیده است.

هاشمی ادامه داد: خدمات ارائه‌شده در این درمانگاه شامل نوار قلب، اکسیژن‌تراپی، سرم‌تراپی، درمان گرمازدگی، تزریقات، کنترل فشار خون، تست قند خون و سایر خدمات درمانی مورد نیاز زائران بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان زنجان با بیان اینکه علاوه بر تیم درمانی مستقر، اکیپ‌های سیار امدادی به همراه آمبولانس در مسیر پیاده‌روی اربعین حضور دارند، افزود: این تیم‌ها در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات امدادی و درمانی را به زائران ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان زنجان برای چهارمین سال متوالی با برپایی درمانگاه تخصصی سطح سه در کشور عراق، خدمات درمانی شبانه‌روزی خود را تا پایان مراسم اربعین حسینی به زائران ارائه خواهد کرد.