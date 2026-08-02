حریق ساختمان در حال احداث در مشهد؛ ۲ کارگر محبوس نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در یک ساختمان در حال احداث واقع در بلوار خیامی شمالی، خیابان بهارستان، با حضور گسترده و مدیریت سریع آتش‌نشانان مهار شد و ۲ کارگر محبوس از میان دود و آتش نجات یافتند.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: این حادثه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که اولین ایستگاه عملیاتی تنها ۴ دقیقه بعد در محل حاضر شد.

وی افزود: با توجه به وسعت حریق و محبوس بودن ۲ کارگر در داخل ساختمان، در مجموع ۹ خودروی عملیاتی از ۶ ایستگاه به این حادثه اعزام و همچنین خودروهایی در ایستگاه‌های مجاور مستقر شدند تا پشتیبانی لازم انجام شود.

فرخنده تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل و مدیریت صحیح، ابتدا عملیات نجات ۲ کارگر محبوس را با موفقیت به انجام رساندند و آنها را به محیطی ایمن منتقل کردند. همزمان، عملیات اطفای حریق نیز ادامه یافت و حدود ۷۰ دقیقه پس از اعلام حادثه، آتش به طور کامل مهار شد.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و مصدومین توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تاکید بر اینکه علت حادثه در دست بررسی است؛ بر لزوم رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی و تجهیز کارگاه‌ها به سیستم‌های اعلام و اطفای حریق تأکید کرد.